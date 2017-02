Bejárta a világot Bruno, a plüssmaci – képek

Kevés embernek adatik meg, hogy a Föld számtalan pontjára eljusson. Bruno azonban csak egy plüss­mac­kó, mégis van olyan szerencsés, hogy a gazdájának köszönhetően bejárhatja a világot.

Kevés embernek adatik meg, hogy a Föld számtalan pontjára eljusson. Bruno azonban csak egy plüss­mac­kó, mégis van olyan szerencsés, hogy a gazdájának köszönhetően bejárhatja a világot.

Bruno kalandja nyolc évvel ezelőtt kezdődött, amikor is egy jótékonysági felhívás keretében gazdára talált.

– Imádok utazni, és természetesen fotózni is. Egy idő után szerettem volna feldobni valamivel a fotóimat. Így jött a képbe Bruno, aki innentől kezdve számos képem főszereplőjévé vált. Mindez nagyon tetszett a barátaimnak, így végül egy saját Facebook-oldalt is csináltam neki – mesélte a Borsnak a maci tulajdonosa, Kaskötő Andrea. A maci van olyan szerencsés, hogy eddigi élete során már számos országba eljuthatott.







Bruno a Niagaránál is járt Andreának köszönhetően

– Természetesen bejárta Ma­gyarországot, és persze az európai utazásaimra is magammal vittem. Még az esküvőmön is ott volt. Nagyon a szívemhez nőtt, mindig beteszem a bőröndömbe. Egy ideje már Kanadában, Montreal közelében élek, így az amerikai kontinenssel is megismerkedhetett. Egy barátom azt mondta: a medvédnek jobb élete van, mint nekem – folytatta Andrea. Bruno élete viszont a jelek szerint nem csak játék és mese.







Az olaszországi Cinque Terrét is megcsodálta a maci

– Tavaly Miamiban jártam, amikor egy felvonuláson hirtelen kikapták a kezemből videokészítés közben. Szerencsére azonban hamar kapcsoltam, és sikerült visszaszerezni. Nagyon vi­gyázok rá, tragédia lenne, ha elveszí­teném.







London, a nevezetes óriáskerék és természetesen Bruno







Andrea külön Facebook-oldalt csinált kedvenc mackójának