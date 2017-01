Beismerő vallomást tett Tompa Eszter gyilkosa – részletek

Mint arról szerdán beszámoltunk, 14 év után letartóztatták Tompa Eszter gyilkosát. A családos férfi mindvégig Gönyűn élt, azóta háromszor állt már bíróság előtt, lopás miatt (erről bővebben itt írtunk).

Bánhalmi Zoltán bűnügyi főkapitány-helyettes tartott az ügyben sajtótájékoztatót csütörtök kora délután – erről a Kisalföld számolt be.

A főkapitány-helyettes arról beszélt, hogy nagyon intenzíven dolgoztak, hogy megtalálják a tettest, rengeteg embert hallgattak meg, sikerdíjat is kitűztek, de hiába, holtpontra jutottak.

Mivel minősíttet emberölésről van szó, ezért nincs elévülési ideje, a rendőrökben is mindig megmaradt a remény, a gyilkos S. Attila is beszélt nekik erről: „ A gyanúsított azt is mondta, rettegett, 13 éve várta a csengetést” .

A ma 36 (akkor 23) éves férfi részletes beismerő vallomást tett.









Teherautósofőr volt az egyik szolgáltatónál, gázolaj-lopással egészítette ki a fizetést. Ezt rejtette el az erdőben. Amikor tudott, elment érte, és felhasználta a gázolajat. Innen volt helyismerete Sashegypusztánál. Tompa Esztert nem ismerte.

A gyilkosságkor éppen az ellopott gázolajért ment piros Opeljével, amikor egy hívást kapott, és nem vette észre a biciklivel előtte haladó Esztert, elütötte. Sérüléseit is ekkor szerezte, nem kínzás miatt.

S. Attila azt hitte, meghalt a lány, pánikba esett: kisgyereke van, börtönbe kerülhet, bevonják a jogosítványát.

Betette a testet a csomagtartójába, és elindult Sashegypuszta felé. Kapirgálást halott hátulról, ekkor jött rá, a lány még él. Kivette a lányt a kocsiból, és azon gondolkozott, mitévő legyen, majd döntött: megöli, mert ha életben marad, a lány feljelenti. A helyszínen talált bálamadzagot, azzal fojtotta meg Esztert.







2003. szeptember 22-én ölték meg Tompa Esztert

A lányt testét ismét a csomagtartóba tette, és elvitte a töltésre. Utána gyermekéért ment el az óvodába.

Az autó végül úgy tűnt el, hogy másnap S. Attila elment vele Szlovákiába, ahol egy illegális bontóban szétszedette, így tűnt el a nyom.

Újságírói kérdésre Bánhalmi nem adott bővebb tájékoztatást arról, hogy akadtak a férfi nyomára. A letartóztatáskor nem tanúsított ellenállást.

A gyilkosságról nem tudott senki, az eset időpontjában a családjának azt mondta, vissza kellett mennie munkahelyére, a kocsi eltűnése sem tűnt fel, mert régi volt. A felesége a rendőröktől tudta meg, hogy egy gyilkos mellett élt 14 éven keresztül, összeomlott, zokogott.

Bár felmerült a nyomozás korábbi szakaszában, hogy közlekedési baleset történt, de ezt elvetették, mert a gyerek szemtanúk máshogy írták le az esetet, de a fantomkép és a kocsi leírása sem stimmelt.







A fantomkép. Ez is félrevitte a nyomozást