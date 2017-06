Beismerő vallomást tett a kollégáit megmérgező ápolónő

Részletes, feltáró jellegű beismerő vallomást tett az a pécsi ápolónő, aki a gyanú szerint tudatmódosító szerrel „mérgezte” kollégáit – írta a Magyar Nemzet. A lapnak az ápoló kirendelt ügyvédje, Egerszegi Zoltán nyilatkozott, eszerint védence magyarázatot nem adott tettére. Az ügy kippatanásakor azt írták, kollégáival szembeni gyűlölet hajtotta erre a tettre.

A lap arról is ír, hogy az első időkben több mindenre is gyanakodtak a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ neurorehabilitációs osztályán mitől lett több munkatársuk is rosszul. Egy idő után például már csak palackos vizet ittak, aztán terelődött csak a gyanú a nővérre.

Azt is vizsgálják a nyomozók, hogy az előző munkahelyein nem csinált-e már ilyet az ápolónő, ugyanis hosszabb ideje dolgozik már az egészségügyben. Az viszont kizárt ügyvédje szerint, hogy a munkatársakon kívül mások is ittak voltan a mérgezett kávéból.

Azt is vizsgálják majd, beszámítható-e a nő.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a nőt ellen bár előzetes letartóztatást kezdeményeztek, a Pécsi Járásbíróság határozata után szabadlábon védekezhet.