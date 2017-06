Becsületes: visszakapta elhagyott pénztárcáját Bianka

Mesébe illő módon zárult egy elvesztett pénztárca története. A Kiskunfélegyházán élő Bianka iskolai kiránduláson vett részt, amely egy dologtól eltekintve remekül alakult: valahol elhagyta a pénztárcáját. Sajnos hiába kereste, nem találta meg.

Feltételezhetően már beletörődött, hogy kénytelen lesz egy újat beszerezni. A napokban azonban csoda történt.

Egy csomagot hozott a postás, amely a kislány megtalált pénztárcáját tartalmazta, mellé pedig a becsületes jótevő egy matricákkal ellátott, kedves kis levelet is csatolt. Az Andrea nevű hölgy a következőket írta a lapra: „ezt a pénztárcát 2210 forinttal, június kilencedikén találtuk a poroszlói Ökocentrum egyik padja mellett. Szerencsére a diákigazolványod is benne volt, így el tudom neked küldeni. Biztosan kiesett a táskádból és kerested. Máskor most már mindig nézd meg, hogy benne van-e a táskádban a tárcád!” – szólt a kedves intelem.







Andrea egy szép levél kíséretében küldte vissza a kislánynak az elhagyott pénztárcát

Bianka édesanyja ezt követően elhatározta, hogy mindenképpen megtalálja a kislánya jótevőjét.

A Facebookon leírta a történteket, a megható bejegyzést pedig rövid idő alatt közel tizenötezren meg is osztották a közösségi oldalon. Ennek eredményeképp sikerült rátalálni, majd felvenni a kapcsolatot a becsületes Andreával, akinek hálásan megköszönték a ritkaság számba menő segítségét.

Moziban talált százezreket

Április végén a péceli Móricz Krisztina egy hétszáz-hetvenezer forinttól dagadó pénztárcát talált egy fővárosi pláza mozijában. Lapunknak elmondta: meg sem fordult a fejében, hogy megtartsa a pénzt. A tulajdonost hamar sikerült megtalálnia, aki felajánlotta, hogy meghívja Krisztina családját egy közös ebédre.







Pénzt hagyott a fűnyíró

Nemrégiben egy lelkiismeretes dunaújvárosi fűnyíró gondolta úgy, hogy kétezer forintot hagy egy autó szélvédője alá tűzve, mert munkavégzés közben összepiszkította az oldalát némi fűdarával. Az autótulajdonos Henriknek nem sokkal később sikerült összefutnia az illetővel, akinek visszaadta, ami a mosás után maradt, egészen pontosan 1600 forintot.









Kifizette a parkolási bírságot

Ritkán tapasztalható jó cselekedet fűződik Jánossy Noémi nevéhez. Márciusban éppen parkolóhelyet keresett a XIII. kerületben, amikor is észrevette, hogy az egyik parkolóőr büntetőcédulát helyez az egyik autó szélvédőjére. Úgy döntött, hogy kifizeti a bírságot, amelyet a jármű tulajdonosa, Gergely kávéval, csokival és egy virágcsokorral hálált meg.









Milliókat talált a tó alján

Több mint hárommillió forintot talált egy csomagba rejtve a budapesti Feneketlen-tó mélyén M. Miklós.









A búvár nem tartotta meg a csomagot, hanem leadta a kerületi rendőrkapitányságon. A pénz nagyobb része épségben maradt, a rendőrök most keresik a gazdáját. A szabályok szerint amennyiben egy évig nem jelentkezik érte senki, a becsületes megtaláló igényt tarthat rá. Az állam azonban váratlanul kincsnek minősítette a bankóköteget, amit le is foglaltak.