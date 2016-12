Batman kezét kapta az ujjhiányos Samu

Csak annyit kért szüleitől a budapesti kisfiú, lehessen egyszer egy Batmanes műkeze. Samu ugyanis végteghiányosan született, jobb kezén nem fejlődtek ki az ujjai. Egy lelkes önkéntes csapat szuper karácsonyt varázsolt neki: elkészítették az áhított protézist, 3D-nyomtatással, teljesen ingyen.



– Mi az e-Nable nevű nemzetközi mozgalom hazai képviselői vagyunk. Robotkezeket, karokat készítünk olyan gyermekeknek, akik végtaghiánnyal születtek. Amit csinálunk, önkéntes és teljesen ingyenes számukra. Ezek a protézisek nem csúcstechnológiájú végtagok, inkább az a célunk, hogy egészséges énkép alakuljon ki a gyerkőcökben – avatta be a Borsot a Batman-kéz konstruktőre, Szenner Richárd. Persze Samu számára a műkéz most félig játék is, de mechanikailag tökéletes műszer, akár egy poharat is meg tud fogni vele.

– Teljesen úgy működik,mint az emberi kéz, az ujjak visszahúzását

feszítőgyűrűk végzik.







Teljesen úgy működik, mint az emberi kéz. Ha majd iskolába megy, egy olyan kezet is kap, amellyel a tollat is meg tudja fogni



– Adott esetben hetek alatt készül el egy ilyen kéz, minden egyénre szabott. Az egyeztetések, az alkatrészpróba... a nyomtatás modellfüggő, 6-12 óra is lehet. Aztán 4-6 óra, mire összeállítjuk. Csapat vagyunk, egyszerre hárman-négyen is dolgozunk egy kézen – sorolja a részleteket Richárd. Elmúlt két évükben több gyermeken segítettek már ehhez hasonló kezekkel – Samu már magáénak tudhat egy Vasemberes változatot is! –, illetve egy komplett kart is átadtak. – Igyekszünk keresni, kiken segíthetünk, de ez nem mindig egyszerű – jegyzi meg.



Egy ilyen protézissel felnőtt korában Samu könnyebben tud majd alkalmazkodni a komolyabb művégtagokhoz is. Az e-Nable Magyarország pedig segíteni szeretné ebben: a kisfiú hamarosan iskolába megy, szeretnének olyan kezet készíteni, amivel a tollat is könnyedén meg tudja fogni.