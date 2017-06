Barátján akart bosszút állni, de másra gyújtotta rá a házat – videó

Milwaukee-ban rögzítették azt a felvételt, amin egy egészen elképesztő jelenetet láthatunk; egy nő egyszerűen felgyújt egy házat. Több szemtanúja is volt az esetnek, akadnak olyanok is, akiktől a nő próbált öngyújtót szerezni borzalmas tervének megvalósításához. Végül sajnálatos módon sikerült megoldania mások segítsége nélkül is, egyszerűen beöntötte a benzint az ablakon át, majd belobbantotta és elsétált, számolt be a WGN-TV.

Egy szemtanú által felvett videón látni, ahogy egy nő kiugrik az ablakon, így menekülvén. A másik sokkoló pillanat, ahogy a szomszédok igyekeznek kiszabadítani a bennrekedt férfit, aki önerőből már nem tudott kijutni, mindhiába. A hatalmas füst, ami kiözönlött az ajtón, megakadályozta a segítőkész szomszédokat, így a 72 éves ember életét már nem tudták megmenteni a pillanatokkal később megérkező tűzoltók.

A környékbeliek szerint a nő a barátján akarhatott valami miatt revansot venni, de azt nem tudta, hogy a férfi nem volt otthon. A bérelhető szobákból álló épület végül teljesen leégett, a rendőrség keresi a tettest.