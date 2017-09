Baltával rontott magyar menyére a svájci fodrász

Egy 57 éves svájci nő kiakadt, hogy terhes a magyar menye. Saját szalonjában rontott rá. Ma már ismét szent a béke köztük.

Egy 57 éves svájci nő kiakadt, hogy terhes a magyar menye. Saját szalonjában rontott rá. Ma már ismét szent a béke köztük.

Egy 21 éves magyar nő és fodrász anyósa együtt éltek a svájci Schwyzi kantonban, közösen nevelték a nő ikergyerekeit – írja a svájci Top Online nevű portál. Mikor a fiatal anya ismét terhes lett, elújságolta a hírt anyósának, aki ettől begőzölt.

Egyik nap a magyar nőnek az anyósa által vezetett fodrász-kozmetikai szalonban volt időpontja, arckezelést kapott, ezért szemére vattakorongokat tettek. Kihasználva a helyzetet, a nagymama előkapott egy baltát, és lecsapott a menyére, aki a homlokán, az állán, a vállán és az alkarján sérült meg, de nem halt meg. A svájci asszony feltakarította az üzlethelyiséget, és kórházba vitte a magyar nőt.

A bíróságon kiderült: teljesen kikészült pszichésen, hogy neki kell eltartania a családot amellett, hogy a szalont is üzemelteti. Ezért akadt ki, hogy újabb gyerek érkezik. A támadás előtti éjszakán alig aludt, és gyógyszert vett be. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy nem volt magánál, amikor a menyére támadt.







A támadó azt használta ki, hogy menye épp nem lát a kozmetikai kezelés miatt (illusztráció) © Thinkstock

Az ügyészség szerint viszont nagyon is tudta, hogy mit csinál. Ugyanis a baltát a támadás előtt két nappal szerezte be, amire az ügyész szerint egy kozmetikai szalonban semmi szükség. A vádlott azt állította, hogy azért vett baltát, mert olcsó volt, és a szalonban lévő kályhába aprította volna vele a fát. Csakhogy ez sem volt indokolt 2015 júliusában, amikor a támadás történt. Az ügyész most nyolc év börtönt kért a nőre, a védőügyvédje enyhébb büntetésért küzd.

A magyar nő és anyósa között egyébként azóta szent a béke. Ismét együtt élnek, és közösen nevelik immár a három gyereket. Sőt az édesanya a legutóbbi tárgyaláson olyan frizurával jelent meg, amit az anyósa vágott neki.