Balin is ütött a pálinka

Jancsó Gergely fotós és videóblogger nem kisebb dolgot vállalt magára, minthogy elment Bali szigetére és megmutatta az ott élőknek, milyen is az igazi, magyar alkohol. Egy üveg szilvapálinkát vitt magával, hogy ezzel borzolja a balinéz torkokat, gyomrokat és kedélyeket.







© Youtube / Jancsó Gergely

Terve be is jött, kísérője segítségével ugyanis elég sok helyit itattak meg a szilvanedűvel – még egy rendőrt vagy közterület-felügyelőt is befűztek a kísérletbe.

A reakciók kellően viccesek és sejthetőek. Ahogy Gergely el is mondja, az ottaniak gyengébb italokat fogyasztanak inkább (meg is kóstolja a helyi specialitást, az arakot), így számukra a pálinka simán felért a lórúgással.







© Youtube / Jancsó Gergely

Az arcok magukért beszélnek.