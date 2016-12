Azt hitték már sosem örülhetnek felhőtlenül karácsonykor, amikor csoda érte őket

Toni és Shaun Wilkinson életük legnagyobb drámája után két évvel idén karácsonykor végre őszintén, felhőtlenül boldogok lehetnek. Tavalyelőtt ezelőtt ugyanis képtelenek voltak őszintén ünnepelni: szenteste kapcsolták le az akkor kétnapos gyermekük, Theót az életbentartó gépekről.

A fodrászként dolgozó Toni karácsonyra várta első közös gyermekét második férjével, a szülés azonban pár nappal korábban megindult. A nő rosszul lett, érezte, hogy valami baj van a babával, a személyzet azonban mégis két és fél órát várt, mire sürgősségi császármetszést alkalmaztak. Bár a terhesség alatt végig úgy tűnt, hogy a baba egészséges, a születés után vették észre az orvosok, hogy Theo nagyon súlyos állapotban van.

– Kiemelték, de a fiam semmire nem reagált. Vártam, hogy felsír majd, de nem történt semmi – emlékezett vissza az édesanya. Theo kiterjedt agykárosodást szenvedett, és a veséje sem működött.







Theo sajnos csak két napot élt © Facebook

– Kívülről semmi gond nem látszott, ezért hiába mondták az orvosok, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, lehetetlennek tűnt nekünk – tette hozzá Toni, akit Shaunnal együtt másnap behívtak az orvosok, és dönteniük kellett. Arra kérték őket, engedjék, hogy hadd kapcsolják le Theót az életbentartó gépekről, hiszen a babának egyik létfenntartó szerve sem működik, így pedig nincs értelme kínozni őt.

– Nem voltunk hajlandóak erre, később azonban rádöbbentünk: nem hagyhatjuk őt tovább szenvedni. Hagynunk kellett elmenni. Hazamentünk a két nagyobb fiúhoz. Bontogattuk az ajándékokat, és próbáltunk mosolyogni rájuk, miközben belül teljesen összetörtünk – mesélte Shaun, akinek Theo volt az első közös gyermeke feleségével, Tonival, a két nagyobb gyermek ugyanis még a nő előző kapcsolatából született.

– Szenteste a fiaimnak kellett volna az ajándékokat kikészítenem a fa alá, ehelyett nekem a kétnapos fiam életéről kellett döntenem – mondta el az apa, majd hozzátette: – Csak másnap mondtuk el, hogy Theo elment, hogy az angyalokkal éljen, és együtt vigyázzanak ránk.







Ekkor még csak terhes volt Toni © Facebook

– Theo helyét senki nem veheti át – mondta az anya. – Emléket állítunk neki, és egy macink is van otthon, amiben a hamvainak egy részét őrizzük. Neki is vettünk ajándékot, ahogy mindig is fogunk.

Márciusban végül Toni döbbenten vette észre, hogy várandós.

– Az első gondolatunk az volt, amikor megtudtuk, hogy gyermekünk lesz, hogy talán kapunk egy esélyt, hogy ismét boldogok lehessünk – mesélte a büszke apa, aki karácsonykor már kezében tarthatja első fiát.

– Jordival hatalmas öröm és szeretetet kaptunk. Ő a legnagyobb ajándék nekünk! – mondta az újszülöttről a Mirrornak.