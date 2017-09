Azt hitte taxit int le, élete legszörnyűbb tévedése még pénzébe is került

Egy nottinghami átmulatott éjszaka után egy nő, akit az angol médiában nem neveztek a nevén, taxit szeretett volna leinteni, de ez nem ment elsőre, sorra húztak el a nő és társasága mellett a taxik, míg végre megállt egy autó. A február 4-én történteket a rendőrök gyorsan kiderítették, hogy négyen állították meg a 32 éves Farhad Mostafa autóját, aki készségesen meg is állt, a nő és társasága pedig be is pattant az autóba, amiről úgy hitték, hogy egy taxi. A sofőr elvitte a társaság két férfi tagját, ahová kérték, majd a harmadik utast is kitették - írja az IBT.









A gyanúsított ekkor már a nő combjára tette a kezét, de a nő visszautasította. A férfi végül elvitte a nőt a címre, az áldozat pedig 10 fontot fizetett a fuvarért. A férfi elvette a pénzt, de nem engedte kiszállni a nőt, majd megerőszakolta. A nő sikeresen menekült ki a helyzetből, otthon pedig első dolga volt, hogy értesítse a rendőrséget.









A nyomozás és a tárgyalás során a gyanúsított tagadta a nemi erőszakot, ám ellene bizonyítékként szolgált, hogy megtaláltak egy használt gumióvszert, amely az ő DNS-mintáját tartalmazta, a bíróság pedig szeptember 7-én hatéves börtönbüntetésre ítélte.