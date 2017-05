Azt hitte, taxiba száll a 21 éves brit turistalány – megerőszakolták

Egy brit diákot erőszakoltak meg Palermóban, miután beszállt egy autóba, amiről azt hitte, hogy egy taxi. A barátaival volt szórakozni, de valamiért levált róluk, mikor leintette az autót.

A 21 éves lányt zavarodott állapotban találták meg egy autópálya melletti ipari területen.

A nyomozók szerint a lánynak a sűrű aljnövényzettel is meg kellett küzdenie, mikor a megbecstelenítsének helyszínéről megpróbált visszatérni a városba a kora reggeli órákban.

személyleírást is adott a tanuló a rendőröknek. eszerint egy 50-es, 60-as éveiben járó magas férfit keresnek. A környék térfigyelő kameráit is átnézik a rendőrök, ahogy DNS-mintákat is vettek, de egyelőre még nem akadtak az elkövető nyomára – írta a Daily Mail.