Azt hitte, férje horkol, pedig a halálhörgését hallgatta

Sok nőnek okoz álmatlan éjszakát férje hangos lélegzetvétele alvás közben, a 25 éves Lisa Lee azonban valószínűleg most már inkább azt kívánja, bár csak párja lenne a leghangosabban szundító férfi a világon. Lewis Little ugyanis meghalt, mégpedig Lisa mellett, aki a férfi haláltusáját gondolta velőtrázó horkolásnak. A férfi egy ritka szívbetegségben, Brugada-szindrómában szenvedett. A northumberlandi férfi és családja előtt egyáltalán nem volt titok a betegsége, rendszeresen járt kontrollra is a tragédia előtt.

– Lewis betegsége egy évvel a halála előtt derült ki, de azt mondták, ettől még élhet hosszú és boldog életet, nem súlyos az állapota. Aznap este, amikor meghalt, arra lettem figyelmes, hogy nagyon hörög. Azt hittem, horkol, ezért kicsit belerúgtam és még rá is szóltam, hogy kussoljon. Később azonban éreztem, hogy valami baj van, nedves volt a lepedője. Amikor felkapcsoltam a villanyt, láttam, hogy lilul a feje – mesélte a brit lapoknak Lisa Lee, aki amikor rájött, hogy mi történik valójában, azonnal mentőt hívott. Ők azonban már segíteni nem tudtak, csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A nő azért mesélte el a történetét, mert szeretné, ha mással nem történhetne meg mindez. Lewis Little nem csak őt, hanem kisfiukat is itthagyta. A nő most azért kampányol, hogy a hasonló betegségben szenvedők kaphassanak egy olyan mellkasba ültethető készüléket, ami szívritmuszavar, vagy szívleállás esetén elektromos árammal automatikusan újraindítja a szívet. Már csak azért is különösen fontos ez számára, mert a betegség örökölhető, és retteg attól, hogy kisfiukkal megismétlődik a tragédia, ha nem kap valamilyen hathatós orvosi segítséget.