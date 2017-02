Azt hazudta, négy éve járnak vőlegényével, aki még csak nem is látta soha a nőt

Egy nő titokban négy éven keresztül használta fel egy ismeretlen férfi fényképeit, hogy eljátsza, ő a barátja, sőt, később már azt, hogy ő a vőlegénye, és hamarosan össze is házasodnak. Elsősorban a Twitteren hazudta ezt Jill Sharp, de barátainak is mindig Grahamről beszélt. Amikor megkérdezték a 31 éves – egyébként egy pszichiátrián dolgozó – nőtől, hogy miért nem mutatja be ismerőseinek a fiút, mindig valamilyen kifogással jött: – Amikor megkérdeztük, hogy miért nem hozta magával Graham-et, mindig volt valami kifogása: dolgozik, beteg, megsérült. Ez ment éveken át – mondta el a nő egyik barátja.







Balra a Phoshoppal készített kamukép, jobbra pedig egy igazi, az igazi barátnővel

Graham McQuet és valódi jegyese, Marianne persze ebből semmit sem tudott, még csak nem is ismerték Sharpot. A nő ráadásul odáig ment, hogy nem csak Graham képeit használta fel (esetenként Marianne-t levágva róla, magát pedig ráphotoshoppolva), hanem elutazott ahová korábban a pár is, hogy hasonló képeket készítsen, valamint Graham nevében egy kamuprofilt is készített, így beszélgetett saját magával Sharp.

Az utazásos képek is buktatták le végül, ugyanis a barátainak már egy ideje fura volt, hogy sose látták a férfit, aztán egy Twitter-bejegyzésben megosztott két kép teljesen világossá tette, hogy valami bűzlik. Ugyanis bár ugyanott, egy londoni templom előtt készültek, de a környezet teljesen más. Az egyiken nagy a tömeg, és vizes a talaj, addig a másikon se tömeg nincs, se esővíz.







Ezen a képpáron múlt a lebukás

Visszanézve a többi képet, egyéb furcsaságokat is találtak, így a már említett photoshoppos módszert is.

Sharp barátai pedig megkeresték Grahamet, aki semmit nem tudott minderről: „Júniusban lesz az esküvőm? Jó tudni” – írta Graham az igazi profilján. Úgy tudni a férfi menyasszonyával fel is kereste az üg miatt a rendőrséget, de akkor azt mondták nekik, nincs mit tenni, ebben az ügyben nem indítanak nyomozást. Most, hogy megírta a Daily Record a történetet, viszont már az közölték a rendőrségnél, hogy vizsgálják az esetet.







Sharp a Twitterre feltöltött képén

Sharpot is megkereste a lap, aki azt mondta „nem tudom, miről van szó”. Azt is közölte, hogy ha bizonyítékuk is van erre, akkor keressék fel újra. Amikor ez megtörtént, a nő már nem vette fel nekik a telefont.

Sharp egyébként saját és Graham kamuprofilját is törölte azóta, magának egy újat indított.