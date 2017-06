Azonosították a brüsszeli merényletkísérlet elkövetőjét

Egy 36 éves marokkói állampolgárságú férfi volt az előző esti brüsszeli merényletkísérlet elkövetője, aki nem szerepelt szélsőségesként a rendőrség nyilvántartásában - tudatta szerdán Eric Van Der Sypt, a belga szövetségi ügyészség szóvivője.

Sajtótájékoztatóján a szóvivő arról számolt be, hogy az O.Z.-ként azonosított férfinél nem találtak fegyvereket, és a korábbi hírekkel ellentétben nem viselt robbanómellényt sem, "csak" egy robbanóanyaggal, szögekkel és gázpalackokkal megpakolt táska volt nála.



Az elkövető kedd este Brüsszel központi pályaudvarán megpróbálta működésbe hozni a nála lévő robbanószerkezetet, de a félresikerült, apróbb detonációban senki nem sebesült meg. Kiabálva elfutott, és otthagyta a földön a kigyulladt táskát, amely ekkor valamivel nagyobbat robbant, de még az sem volt veszélyes. Az állomáson járőröző katonák végül lelőtték a gyanúsítottat, aki "Allahu Akbar!" (Allah hatalmas) kiáltással rohant feléjük.



O.Z.-nek a jelenlegi információk szerint nem voltak társai - közölte Eric Van Der Sypt.



Charles Michel belga kormányfő kiemelte, hogy a merényletkísérlet tragikus véget érhetett volna, ha az elkövetőnél lévő pokolgép rendesen működik, és nincsenek "résen" a közelben járőröző katonák.

„(A támadó) fel akart robbantani egy nagy pokolgépet. Végül csak kisebb robbanás történt, amelyre a katonák azonnal reagáltak. Sikerült elkerülni, hogy sokkal súlyosabb kimenetele legyen a történteknek” – mondta Jan Jambon belügyminiszter a VTM flamand közszolgálati televíziónak.



Hozzátette: a történtek ellenére továbbra is hármas, azaz "súlyos" fokozaton tartják az ország terrorkészültségi szintjét.



Sajtójelentések szerint a sötét hajú, előző este fehér inget és fekete farmernadrágot viselő férfi korábban kisebb bűncselekmények, például kábítószer-csempészet miatt már a rendőrség látókörébe került.



A tettes lakását szerdára virradóra átkutatták a belga főváros Molenbeek negyedében, amely azután került a nemzetközi érdeklődés középpontjába, hogy kiderült, hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak ott a 2015-ös párizsi és a tavalyi brüsszeli merényletek elkövetői közül.



Brüsszel központi pályaudvarát reggel újranyitották és a közlekedés is helyreállt a városban. A miniszterelnök ugyanakkor elmondta, hogy megerősítik a biztonsági intézkedéseket a nyilvános rendezvényeken.