Az utas félt, mert aranyosan aludt a pilóta, ahelyett, hogy vezette volna gépet

Amir Akhtar Hashmi pilóta. Iszlámábádból Londonba kellett volna vezetnie azt az utasszállítót, amelyen 300 ember tartózkodott - írja a Daily Mail. Nem sokkal a felszállást követően a business osztályra ment, és egy kék takarót magára terítve elaludt.









Egy utas kapta rajta a férfit, le is fotózta, majd feltöltötte a netre. Amíg Amir Akhtar Hashmi az álommanókkal randizott a másodpilóta vezetett a gépet (vagy nem). Az utas azért fotózta le az elsőtisztet, mert nem érezte magát biztonságban egy alvó kapitány mellett. A férfit egyelőre felfüggesztette a légitársaság, a vizsgálat folyik ellene.

Sok pilóta akár 23 órát is ébren van, ha úgy jön ki a menetrendje. Gyakran elalszanak a gépeken. Gyakrabban mint hinné. 2013-ban a brit Telegraph-nak egy meg nem nevezett kapitány azt nyilatkozta, hogy ébredt már fel úgy a pihenője végén, hogy a kollégájának, akinek a repülőt kellett volna vezetnie, szintén aludt. Állítólag a pilóták harmada húzza repülés közben a lóbőrt.

A legtöbb pilóta egyébként arra panaszkodik, hogy egy hosszú műszak után már szédülnek és zavartak. Az ilyen repülőutakra tervezett gépeken szerencsére külön kabin van a számukra kialakítva, hogy pihenni tudjanak. Ezt az utasok nem látják, hiszen nincsenek egy légtérben velük. A Lufthansa Airbus A380-asán még tisztálkodósarkot is kialakítottak a számukra, ráadásul az ágyak köré zajvédő függönyök is szereltek.

Tehát, ha alvó pilótát lát, ne ijedjen meg. A robotpilóta is képes vezetni a gépet, és nem is gondolná, hányszor vitte már Önt is pusztán a technika, emberi beavatkozás nélkül. Ha izgul, gondoljon csak a négyes metróra. Annak sincs vezetője.

DETAILS: More than 100 passengers could have been on board https://t.co/bfeuoVdREn pic.twitter.com/NJ9xPvtgDg — RT (@RT_com) 2016. március 19.

Persze van arra is példa, hogy alvó pilóta miatt következik be a katasztrófa. A Don melletti Rosztovnál lezuhant Boeing 737-800-as ciprusi pilótája állítólag kimerültségben szenvedett, emiatt be is jelentette már a kilépését, csak éppen a felmondási idejét töltötte, amikor leszállás közben lezuhant tavaly márciusban. A Dubajból érkező, a FlyDubai légitársaság kötelékébe tartozó Boeing 737-es fedélzetén lévők közül senki sem élte túl a katasztrófát.