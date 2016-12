Az megvan, hogy három percbe belefér 2016 összes slágere? videó

Aki valamilyen véletlen folytán egész évben lemaradt az idei slágerzenékről, az most egy gyorstalpalón bepótolhatja a dolgot, ugyanis az Us the Duo nevű amerikai (egyébiránt férjből és feleségből álló) formáció minden évben készít egy kis egyveleget. A 2016-os év 3 perc 33 másodpercébe még az is belefért, hogy az éneklés előtt Carissa Alvarado leöntse teával a párját - szóval úgy érezzük, nem volt túl erőteljes a felhozatal, amibe egyébként Sia, Rihanna, Beyoncé és Bruno Mars is belekerült.

Akinek persze ez a három perc is sok lenne 2016 legjobb dalaiból, egy percben is letudhatja a kötelező slágereket: