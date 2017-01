Az Iszlám Állam feleségei: döbbenetes témát figuráznak ki a britek

Ez a műsor vagy nagyon jól fog elsülni vagy kegyetlenül rosszul. A BBC új, Real Housewives Of ISIS, azaz Az Iszlám Állam igazi feleségei című sorozata a terroristákról és azok asszonyairól alkotott sztereotípiákból csinál viccet. Köntörfalazás nélkül. A négy asszony között van, aki már a hatodik férjét fogyasztja – hisz az előző öt öngyilkos lett –, van akit online csábítottak Szíriába, de egyiküknek az a legnagyobb problémája, hogy nem tudja mit viseljen az öngyilkos bevetésén!



Az előzetesben a muszlim nők által legjobban kritizált témát veszik elő: a robbanómellényeket. New Yorkban és Beverly Hillsben is egyre több muszlim és nem muszlim nő csinált szelfit magáról és tette fel a közösségi oldalakra, miközben ilyet viselt.

„Ahmed most már egy több méteresen láncon tart! Majdnem kijutottam a házból, annyira boldog vagyok!” – meséli ujjongva nem kis fekete humorral egyikük. Nagy hangsúlyt fektettek a készítők a dzsihadisták által leírt női jövőről Szíriában.

De nem csak a feleségek a célpontjai a sorozatnak. Kifigurázzák azt is, hogy a férfiak tényleg elhiszik, hogy haláluk után negyven szűz lányt fognak megkapni.