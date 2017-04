Az esküvőjére épített limuzint Gábor

Kilenc méter hosszú és négyszáz lóerős az a fekete Mercedes limuzin, amit a sátoraljaújhelyi Ujpál Gábor a saját esküvőjére épített.









– Szeptemberben volt az esküvőm, és márciusban úgy döntöttem, a jeles alkalomra csinálok egy limuzint. Fél év megfeszített munka árán végül aztán elkészült a járgány – árulta el az autóbontót üzemeltető tulajdonos-ötletgazda.









Bár Gábor is tartott tőle, hogy még a műhelyből sem fog tudni kiállni vele, végül az autó remekül szuperált. És azóta is csodájára járnak, egy alkalommal az Éjjel-nappal Budapest két szereplője, Gabesz és Joe is kipróbálta a Mercit. Az autó azért egyedi, mert bár léteznek gyári Mercedes-limuzinok, azok csak egy méterrel vannak meghosszabbítva, vagyis Gábor limuzinja a legnagyobb.