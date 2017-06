Az élet kegyetlen. Az élet játék. Vesztettem – írta utolsó üzenetében a 16 éves fiú

A vonatsínek mellől küldte el szüleinek és barátainak utolsó üzeneteit a 16 éves fiú, köszönetet mondott mindenért, majd az érkező szerelvény elé vetette magát. A brit Lee Ridgway megrázó tragédiájáról a Daily Mail számolt be. A kamasz srác napokkal halála előtt már utalt arra a Facebook-oldalán és szóban barátainak is, hogy hamarosan véget vet az életének. „Az élet kegyetlen. Az élet egy játék. Vesztettem” – posztolta órákkal halála előtt.









A tragédia még 2016 augusztusában történt, szülei pedig most úgy döntöttek, beszélnek veszteségükről. Lee fiatal évei ellenére úgy érezte, összecsaptak feje felett a hullámok, és nincs miért tovább élnie. Egész nyáron át a Manchester United stadionjában dolgozott, a pályamunkásokkal készítette elő a gyepet, amit igazi álommunkának tartott, ott képzelte el hosszabb távon is a jövőjét. De a nyár vége felé tudatosult benne, hogy lassan befejeződik ottani munkája. Szülei úgy tudják, ekkortájt barátnője is szakított vele.

Szülei egyik este arra értek haza, hogy Lee rendkívül italos állapotban kiabál és azt üvöltötte, hamarosan véget vet az életének. – Meggyűlt a problémája az alkohollal, a drogokkal is. De nem sokkal halála előtt felhagyott ezzel az életmóddal, újra járt edzeni és thai boxolni is akart – idézte fel a fiú édesanyja, Thelma.







© Gerald England

A végzetes este, mikor a fiú teljesen kikelve magából ordibált szüleivel, és öngyilkossággal fenyegetőzött, a szülők elvitték a kórházba, de ott csak egy folyósóra állított ágyra helyezték el. Majd, míg négy órán keresztül egy orvos sem nézte meg, a szüleiu végül úgy döntöttek, hazaviszik.

Este 10 után pár perccel azonban kilógott a lakásból, és a Bramhall megállóhoz ment el, ahol leült a peron szélére és elküüldte szüleinek a végső üzenetet.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!