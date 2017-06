Az édesanya meghalt, de a magzat túlélte a furcsa baleset

Egy terhes nő életét vesztette egy banális autóbalesetben, de a szerencsés gyermeke egyelőre túlélte - írja az ausztrál Yahoo. A 35 éves amerikai asszony, Shannon MacLeod épp az egyik parkolóban volt, amikor egyik gyermeke sebességbe tette az autót, amely elgázolta őt. A kórház felé vezető úton már elhunyt a nő. Fia, Nathan MacLeod azt nyilatkozta, sose gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet. “Ő egy gyönyörű és csodálatos nő volt” - tette hozzá. A fiú édesanyja, 8 hónapos terhes volt, amikor a baleset történt.









A kisfiút, akit apja után Joseph-nek nevezték el, még nincs túl az életveszélyen, így a családja nem tudja még, rendben lesz e kicsi. Az asszonynak ő a hetedik gyermeke. A család egyébként nemrég vesztette el az otthonát egy tűz miatt, jelenleg motelben laknak. A legidősebb fiát 15 évesen szülte, és Nathan szerint az élet nagy ajándéka az lett, hogy Shannon MacLeod volt az anyja.









A fiú tudja, hogy édesanyja akkor lenne a legboldogabb, ha együtt maradnának, ezért most mindent megtesz azért, hogy nemcsak kifizesse anyja temetési költségeit, de legkisebb testvére kórházi számláját is rendezni kívánja. Mivel a fiú most 20 éves és a testvéreit is gondoznia kell, megpróbálja adományokból finanszírozni.