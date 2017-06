"Az apám megfojtotta a kisfiamat - én mégis szeretem őt"

Mit tehet az az édesanya, aki kettészakad - egyrészt gyászolja kilencéves fiát, másrészt képtelen gyűlölettel nézni gyermeke gyilkosára: saját apjára...

Noha közel két és fél év telt el azóta a végzetes nap óta, hogy a most 67 éves férfi vízbe fojtotta saját, kilencéves unokáját, lánya - az elhunyt gyermek édesanyja - csak most mert kiállni a nyilvánosság elé, hogy felemás érzéseiről beszéljen.

"Annak ellenére, hogy mindörökké szeretni fogom, képtelen vagyok megbocsátani neki. Hogy is tehetném? Elragadta tőlem a fiamat, az egyik személyt, akit a legjobban szerettem a világon. Bárcsak kitörölhetném magamból a szeretetet, amit érzek. De nem megy" - vallott érzéseiről Jo Greene, az a 39 éves brit asszony, akinek fiát, Alexet a gyermek nagypapája, Stewart Greene 2014 végén, két nappal karácsony előtt ölte meg.







Stewart Greene-t életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték 2015 novemberében

A férfi jelenleg is életfogytig tartó börtönbüntetését tölti - leghamarabb 22 év elzárás után jöhet szóba a szabadlábra helyezése. Jo szerint azonban nem csak a gyilkost terheli a felelősség: Stewart Greene ugyanis számos pszichiátriai betegségben szenvedett, és 11 nappal a fiú megölése előtt engedték ki a pszichiátriáról - az orvosok azonban egy szót sem szóltak arról, hogy Greene az utóbbi időben erőszakossá vált: a személyzet egyik tagját is fojtogatta korábban.

Jo arról is mesélt: hónapokkal korábban megváltozott apja viselkedése - pont azt követően, hogy új gyógyszereket kapott. Elszigetelte magát, kevesebbet látogatta szeretteit, befordult - pont ezért bízták később szakértő kezekre. Mikor onnan visszatért, lányához akart költözni: "Nemet mondtam neki, mert képtelen voltam őt is gondozni a két gyermekem mellett. Hely sem volt elég a lakásban. Amikor nálunk volt, én a kanapén aludtam. Most mardos a bűntudat, mert azt vallotta, ezért ölte meg Alexet."

A máig gyászoló anya nem csak a sajtónak beszélt érzéseiről és a történtekről. Egy levelet is írt börtönben ülő apjának, azonban képtelen volt neki odaadni, így a férfi szüleinek sírjára helyezte azt - olvasható a Mirror cikkében.