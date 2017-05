Az anyák napja a legnehezebb a női börtönben

Tolvaj, csaló, gyilkos nyúlt a zsebkendőért tegnap a rácsok mögött, Kalocsán. Nők, akik börtönben vannak, és hiányzik nekik a gyerekük.

Piros betűs napjuk volt pénteken a kalocsai női börtön lakóinak. Anyák napja alkalmából a helyi gyermekotthon fiataljai szívmelengető produkcióval kedveskedtek hatvan elítéltnek.

– Tavaly volt az első anyák napi rendezvényünk, de szeretnénk hagyományt teremteni be­lőle. Az elítélt nőknek egyértelműen a gyerekük hiánya a legnagyobb megpróbáltatás – mondta Szabó Anikó százados, aki tizenöt éve dolgozik a büntetés-végrehajtásban.







A rövid műsor egy kis időre mindenkivel elfeledtette a szürke börtönhétköznapokat © Móricz István

Az előadóteremben feszülten várakozók közt voltak fiatalabbak és idősebbek, lopásért, gazdasági csalásért és gyilkosságért elítéltek is. Ami mindannyiukban közös: a család elviselhetetlen hiánya. A kezdeti izgalmat egyik pillanatról a másikra hatalmas taps váltotta fel, amikor a 17 éves Mezei Béla elszavalt egy megható verset. A nőkből hirtelen felszínre tört az édesanya, legtöbbjük zsebkendőért nyúlt.

– Iskolakerülés és kábítószerezés miatt kerültem az otthonba három éve. Nem kellett sokat készülnöm, mert már régóta tu­dom a verset – mesélte kicsit félénk büszkeséggel a fiú.

A negyedórás műsor rendkívül színesre sikerült. Volt, aki táncolt, más szájjal dobolt, de még egy viccmester is akadt, akinek produkciójával – ha csak egy pillanatra is – sikerült elfeledtetnie a publikummal, hogy a műsor végeztével egy gyermeki ölelés helyett a zárka sivársága várja őket. Néhány rab meg is mutatta a sajátját, és őszintén beszélt a Borsnak érzéseiről.







Lauvusz Szilviának a fia születésnapját is hasonlóan nehéz bent töltenie © Móricz István

– Az anyák napja és a kisfiam születésnapja a legnehezebb. Több mint hat éve bent vagyok, de ezeket a napokat nem bírom könnyek nélkül elviselni. Szerencsém van, mert a gyerekem mellettem áll, a havi beszélőkön kívül levelezünk és telefonon is szoktunk néhány szót váltani egy­mással – vallott a Borsnak a 42 éves Lauvusz Szilvia, aki csalásért került rács mögé. Két év múlva szabadul.

– Nem lehet megszokni a bezártságot, de a nehéz napok átvészelésében sokat segít, hogy a nevelők azon vannak, sikeresen vissza tudjunk majd illeszkedni a társadalomba. Hét gyermekem vár kint, a műsor alatt mintha őket láttam volna – teszi hozzá az évek óta lopásért raboskodó Balogh Ilona.







Balogh Ilonának hét gyereke van © Móricz István

A fogvatartottak ha jól viselkednek, lehetőséget kapnak családi beszélőre is, ahol intimebb közegben tudnak eltölteni egy kis időt a szeretteikkel.