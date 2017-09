Az anya szemébe nevetett Csenge gyilkosa

A HírTV Riasztás című műsorában nyilatkozott Farkas Róza, az az anya, akinek 17 éves lányát a 20 éves Roland lemeztelenítve egy vizesaknába dobta a testét. Előtte a lány még élt, a helyiek szerint rosszul lett, és ezután dobta az aknába a férfi.

Az anya arról beszélt a műsorban, hogy még nem találták meg a lány holttestét, mikor egy autóban utazott a gyilkossal: „Bent a rendőrségen bocsánatot kértem tőle. Mert én nem tudtam, mit tett. »Elnézést kérek tőled Roland, bocsánat, hogy meghurcolnak.« És belenevetett a szemembe, és azt mondta, hogy az nem baj, hozzanak hússzor be, csak legyen meg a lány. Holott ő már tudta, mi történt.”







© MTI

Roland és a szíínésznek készülő Csenge szülei egyébként jóban voltak, a lány ballagási ruháját is Roland édesanyja varrta. Bár a fiút a gyászoló szülők nem ismerték, és azt sem tudják, mi sarkalta tettére a fiút – idézi a Blikk a csatorna műsorát, amiben az anya még arról is beszélt, hogy talán furcsa ezt hallani, de ő sajnálja a fiút is.

„Sajnálom, sajnálom, mert egy anya nem arra neveli a gyerekét, hogy egy másik gyereket megöljön. Lehet, hogy ezért sokan meg fognak vetni, hiszen elvette a gyerekemnek az életét, aki nekem az életet jelentette. De sajnálom a fiút is” – mondta Róza.