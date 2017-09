Atom nélkül lerohanják Kim diktatúráját

Észak-Korea tegnap az augusztus végi ijesztgetés, illetve szeptember 3-i atomrobbantás után újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Phenjan egyik külső kerületéből keleti irányba. A rakéta átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaidó felett, majd nagyjából kétezer kilométerrel odébb, a Csendes-óceánba csapódott.

Célkeresztben Guam

A rakéta típusát nem sikerült azonosítani, de egy körülbelül 3700 kilométeres hatótávolságú fegyverről lehet szó, amely mintegy 770 kilométeres magasságban repült. Egyre valószínűbb, hogy Észak-Korea elérheti az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó csendes-óceáni Guam szigetét.







Elbaltázott válasz

A dél-koreai hadsereg egyébként válaszul két ballisztikus rakétát lőtt ki pénteken, hat perccel az észak-koreai rakéta elindítása után. Az egyik a Japán-tengeren sikeresen eltalálta a kijelölt, gyakorlati célpontot, a másik viszont még az indítás kezdeti szakaszában a tengerbe zuhant, így az erődemonstráció felemásra sikerült.







Iráni segítség, a dúsításhoz, ellopott ukrán tervek a hajtóműhöz, kínai kilövőállomás a rakétához. A kommunista állam önerőből nem jutott volna el idáig

Csak a zsarolás megy

– Korábban egy atomfegyverekkel rendelkező diktatúra sem jutott el arra szintre, mint most Észak-Korea. Putyin orosz elnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ezeknek a diktatúráknak mindig az volt a vesztük, amikor befejezték atomprogramjukat, mert az USA vagy szövetségesei egyből lerohanták őket – nyilatkozta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Borsnak. Hozzátette, Észak-Korea most borotvaélen táncol, ugyanakkor tetteivel azt próbálja meg kicsikarni, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek vele. A világ vezető nemzetei azonban ezt zsarolásnak élik meg, a diplomáciában viszont ennek nem szokás engedni. Ez a két dolog feszül most egymásnak, ugyanakkor a szakember szerint fegyveres konfliktus nem valószínű.