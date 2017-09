Átható bűzre panaszkodtak a lakók - napok óta hevert egy holttest a nyíregyházi panelban

Megrázó esetről számolt be a Szabolcs Online: egy nyíregyházi, jósavárosi tízemeletes panelházban jó ideje erőteljes, átható bűzre panaszkodtak az ottlakók, azonban sokáig nem is sejtették, milyen tragikus ok is húzódik meg mögötte. Az egyik lakásban ugyanis elhunyt egy egyedülélő, kilencvenéves asszony. Testére a földön fekve találtak rá.

“Néhány napja panaszolta a közvetlen szomszédja, hogy borzasztóan büdös van. Akkor már nem csak az emeleten, szinte az egész tömbben terjengett a bűz.” - mesélte az egyik házban lakó, hozzátéve: “Hihetetlen ez az egész, Vilma néni egyáltalán nem ilyen halált érdemelt. A padlón fekve találtak rá, és mivel korábban volt két szívinfark­tusa, nem kizárt, hogy egy újabbat már képtelen volt legyőzni. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy a családja másfél hétig rá sem nyitotta az ajtót.”

A lakók egyébként nem csak azt nem értik, hogy lehetséges, hogy az idős asszonyra ennyi ideig egy családtagja sem nyitotta rá az ajtót, de azt is kifogásolták, hogy csak jóval később takaríttatta ki a család a lakást.

“Sajnálatos, hogy a hozzátartozók egy önmagáról gondoskodni nem képes, idős asszonyt ilyen hosszú ideig nem látogattak meg, de még szomorúbb, hogy az elhunyt elszállítását követően nem gondoskodtak azonnal a fertőtlenítésről, így a lakóközösség kénytelen volt továbbra is elviselni a bűzt. Ámbár a házmester fertőtlenítette a lépcsőházat, a lakás kitakarítása elmaradt, hiszen ahhoz csak a családnak van joga, akiknek egyben kötelességük is lenne ezt megtenni” - olvasható a cikkben az egyik lakó beszámolója.