Argentínában telepedett le Hitler a háború után?

Csak háborús akció­filmekben látni hasonlót, amit az Interpol ügynökei a napokban saját szemükkel láthattak. A Buenos Aireshez közeli Beccar nevű kisvárosban akadtak a megdöbbentő készletre egy gyűjtő házában. Az 55 éves férfi laká­sában egy hatalmas könyvállvány mögött, a bútort elhúzva tárult eléjük a titkos szoba. A hatalmas, 75 darabos náci gyűjteményben Hitlert formázó asztali szobrok, horogkeresztes dobozok, tőr, homokóra, kitüntetések, egy szájharmonika-készlet és egy bizarr orvosi műszer is van. Az orgazdának más nagy értékű gyűjteménye is van, a cári Oroszországból származó erotikus kellékeket is őrzött.

A legjelentősebb fogás egy nagy becsben bedobozolt nagyító volt, Hitler személyes darabja. – Az ilyen tárgyakat legkönnyebben úgy tudják eladni, ha megmutatják, valóban a Führer használta őket. Ezért eredeti fotókkal árulják őket. Az általunk talált képek egy részén maga Hitler látható a tárgyakkal – számolt be az argentin közbiztonsági miniszter, Patricia Bullrich. A nyomozásba nemzetközi szakértőket is bevonnak.







Az argentin Beccar nevű kisvárosban 75 darabos náci gyűjtemény került elő © MTI

A készlet minden eddiginél erősebb bizonyítéka annak, hogy több náci tiszt is Argentínában telepedett le. Arról számtalan teória született, hogy Hitler valójában nem lett öngyilkos 1945. április 30-án a berlini bunkerében. Az összeesküvés-elméletek szerint az öt méter mély, több kijárattal is rendelkező betonpincéből Hitler egy alagúton át juthatott ki a Templehoff reptérre, onnan Spanyolországon keresztül egy tengeralattjáró vihette Argentínáig.







Számtalan teória született arról, hogy Hitler nem lett öngyilkos, és Argentínába menekült. Ott élt haláláig

Az SS-főtiszt Adolf Eichmannt négy év bujkálás után fogták el a dél-amerikai országban, de az auschwitzi koncentrációs tábor rettegett orvosa, Josef Mengele is itt élt, ő végül 1979-ben, Brazí­liában halt meg úszás közben.

Saját háza is volt a Führernek

Argentína legdélebbi részén áll az Inalco-háznak is nevezett hatalmas kúria, ahol Hitler utolsó éveit tölthette. Állítólag 1970-ben már biztosan halott volt. A ház belső elrendezése megszólalásig a Führer bajorországi nyaralóját, a Sasfészket idézi. Hitler teheneket is importáltatott farmjához Svájcból. Az Argentínába menekült nácik többsége jóval északabbra, az alig harminc­ezres Barilochében húzta meg magát, és a háború után is náci elvek szerint éltek.