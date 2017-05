Áramszünetben sem állt le az előadás Veresegyházon - fotó

Le a kalappal a veresegyházi színészek előtt - de persze ezúttal a közönség is érdemel egy nagy tapsot.

Nem mindennapi esetről számolt be Facebook-oldalán a Veres 1 Színház: történt ugyanis, hogy a szerda esti viharban az egész városban elment az áram egy villámcsapásnak köszönhetően - így természetesen a színházban is, ahol épp előadás zajlott. Vándor Éva színésznő némi improvizálással ugyan, de szemrebbenés nélkül végigjátszotta a darabot, noha a körülmények koránt sem voltak ideálisak. A világítást egyébként a színpadra kihelyezett gyertyák mellett a közönség mobiljaival oldották meg, így a stáb mellett nekik is jár az elismerés.

Nem hinnénk, hogy bárki is bánta volna a történteket - garantáltan felejthetetlen élmény volt!