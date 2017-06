Apa: a fiam évekkel korábban lerajzolta a halálát

Branko Rakocevic hisz benne, hogy fia megjósolta a saját halálát - írja a Daily Mail. A férfi arra alapozza a feltevését, hogy gyermeke évekkel korábban megörökítette színes ceruzával a helyszínt és önmagát is, ahogy ott a folyó mellett élettelenül fekszik. Ognjen Rakocevic tavaly tragikusan fiatalon hunyt el, a holtestét pedig egy népszerű kirándulóhelyen találták meg. A 11 éves montenegrói fiú ugyanis a Shkodari-tó környékén vesztette életét.









Az autista fiú egy nap fogta magát és elment otthonról, majd vélhetően a folyóban megfulladt és a teste Shkodari-tónál került elő, addig vitte a víz. “Ott van egy sziget, Vranjina. A fiam rajzolt egy keresztet a domb tetejére, a lábaihoz pedig zöld nádat. Nem hiszek a véletlenekbe. Isten keze van a dologban” - mondta a férfi.









Az apa írt is egy könyvet, A mezítlábas herceg címmel, amelyben azokat a történeteket és dalokat gyűjtötte össze, amelyeket fiának mesélt, énekelt. A férfi ezzel akarja tiszteletét leróni fia - rövidke élete - előtt. Branko Rakocevic nagyon szerette a fiát, ez abból is látszik, hogy szerinte az, hogy gyermeke Basil of Ostrog - ortodox püspök, szentként tisztelt - születésnapján jött világra, és Szent Miklós halálkor hunyt el, szintén jelent valamit.









A szakemberek szerint nem biztos, hogy a gyermek a saját halálát rajzolta meg, de abban egyetértenek az apával, hogy egy autista gyerek gyakran egy különleges ajándék a szülők számára. Az apa most azért küzd, hogy fiáról - nem ragaszkodik a teljes nevéhez - utcát nevezzenek el.