Ámokfutó lelőtt négy embert egy orosz faluban, tűzpárbajt vívott rendőrökkel

Lelőtt négy embert egy orosz faluban egy feltehetőleg kábítószer vagy alkohol hatása alatt lévő, ötven év körüli férfi, tűzpárbajt vívott rendőrökkel, végül lelőtték - jelentették vasárnap orosz hírügynökségek.

A férfi a háza ablakából lövöldözött vadászpuskájával gyanútlan járókelőkre a Moszkvától 20 kilométerre lévő Kratovo faluban, majd mielőtt a riasztott rendőrség kiérkezett a helyszínre, elmenekült a házból. A rendőrök a nyomába eredtek, de rájuk is lőtt, órákig tartó tűzpárbaj tört ki, és a férfi megsebesített négy rendőrt.



A rendfenntartók erősítést kaptak, végül a rendőrség és a nemzeti gárda összesen kétszáz tagja kerítette be és lőtte le. Az említett áldozatokon túl további két civil megsebesült az incidensben. A rendőrség gyanúja szerint a férfinak konfliktusa lehetett a családjával vagy a szomszédaival, ezért veszthette el a fejét. Szemtanúk szerint drog vagy alkohol hatása alatt állhatott. Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter jelentette be, hogy az ügyben vizsgálat indult.