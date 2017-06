Amíg a szülők hullámvasutaztak a gyereket a jóistenre bízták

Az egyik brit vidámparkban egy szemetes mellé toltak egy babakocsit a szülők, majd elmentek, hogy felülhessenek a hullámvasútra - írja a The Sun magazin. Egy 22 éves férfi a barátaival sétálgatott, amikor felfedezték a kocsit, és legnagyobb megdöbbenésükre egy 1 éves gyerek is volt benne. A fiatalok negyed órát álltak a kocsi mellett, majd értesítették a biztonsági szolgálatot, akik két perccel később már meg is jelentek.









A biztonságiak ezután elvitték a kicsit az orvosi szobába, majd egy 45 perccel később megjelent a szülők is, három másik gyerekükkel. A londoni család azzal védekezett a kiérkező rendőröknek, hogy 11 éves lányukra hagyták a babát. A gyermekvédelmisek felvették a kapcsolatot a szórakozni biztosan szerető családdal.