Aluljáróban ad lelki segélyt Zoli

Nem mindennapi szolgáltatást próbálhatnak ki azok, akik az Újbuda központjában lévő aluljárójába tesznek látogatást. Egy fiatal srác ugyanis egy „Meghallgatlak” feliratú táblával a kezében ülve fogadja ismeretlen „pácienseit” egy kiadós beszélgetésre.







Evelin: jólesett, hogy kibeszélhettem magam

– Éppen hazafelé tartva sétáltam az aluljáróban, amikor jobbra fordulva megláttam a srácot. Nem is gondolkodtam, egyből odaültem mellé – mesélte a Borsnak a képen látható fiatal lány, Evelin. – Azt mesélte, hogy korábban nehéz dolgokon ment keresztül, amikor jólesett, ha meghallgatták, ezért most ő is szeretne segíteni másokon – magyarázza a fiatal lány, aki tegnapelőtt hatalmas élménnyel tért haza. Az önjelölt pszichológust egyébként Zolinak hívják és másfél éve „rendelt” először.