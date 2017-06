Álrendőrök ölték meg a szikszói házaspárt?

Hat év telt el a Szikszót megrázó, bestiális rémtett óta, s a köztiszteletben álló házaspár gyilkosai máig szabadon kószálnak. Most azonban úgy tűnik, a rendőrség közelebb került a megfejtéshez.

Borzalmas gyilkosság történt 2011. áprilisában a Borsod megyei Szikszón. A József Attila utcában lakó 83 esztendős János bácsit és 79 éves feleségét, Gizi nénit brutális kegyetlenséggel ölték meg, a gyilkosok megkötözték, majd agyonverték a házaspárt. A megyei rendőrfőkapitány bruttó egymillió forintos jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek, ám a vérdíj nem hozta meg a kívánt hatást, a gyilkosok kilétére azóta sem derült fény.







2011 áprilisában gyilkolták meg a szikszói házaspárt

A megyei kapitányságtól azóta az ügyet átvette a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály Életvédelmi Osztálya, s most új nyomokra akadtak.

– Információk merültek fel arra vonatkozóan, hogy a pár életvitele és tevékenysége alapul szolgálhatott a bűncselekmény elkövetéséhez. Várjuk mindazok jelentkezését, akik konkrét tudomással bírnak a házaspárral üzleti kapcsolatba került személyekről. Azok is jelentkezzenek, akik sérelmére magukat rendőrnek kiadó személyek bűncselekményt követtek el – közölte az ORFK kommunikációs osztálya.







Rendőrnek adhatták ki magukat az elkövetők. A rendőrség hat év után új nyomot talált (képünk illusztráció)

Úgy tűnik tehát, hogy a nyomozók azt gyanítják: a házaspár gyilkosai is rendőrnek adhatták ki magukat. Megkeresésünkre ezt az ORFK szóvivője sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta.







Az eredeti rendőrigazolványon azonosítószám szerepel, a hamison nem

A szikszóiakat mélyen megrázta a kegyetlen gyilkosság. A város polgármestere is felajánlott százezer forintot a nyomravezetőnek. Több helybéli azóta is fél, bár a városban az a vélekedés járja: a gyilkosok nem szikszóiak lehetnek. 2011-ben a helyiek szorgalmazták, hogy növeljék a városban a rendőri jelenlétet, erről a polgármester levelet is írt Orbán Viktor miniszterelnöknek.