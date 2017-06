Állítják: jobb szülőkké váltak, mióta édeshármasban élnek

A kalifoniai Matthew és Michelle azt érezte az esküvőjük után, hogy valami hiányzik a házasságukból - írja a The Sun magazin. A harmincas éveiket taposó pár aztán egy társkeresőn találkozott Courtney-vel, és azóta állítólag minden fantasztikus. Annyira, hogy a 26 éves nő, már a családdal lakik és már a szülők gyerekei is anyának hívják az új asszonyt.







Balról jobbra: Apa, Anthony, Courtney, Dario, Anya

A trió két éve van együtt és azt állítják, számos előnye van annak, hogy hárman vannak és ez halmozottan igaz a hálószobára. Coutney azt mondja, mind a férjtől mind az asszonytól megkapja a szeretetet és a ragaszkodást más-más módon, és ez őt nagy boldogsággal tölti el. A házaspár kihangsúlyozta, nincs féltékenység közöttük, ráadásul hármasban is szeretik, mert rengeteg szenvedély és szeretet van közöttük.







Courtney és Michelle

Matthew úgy véli, extra szeretet kap a két nőtől, és hozzátette, a szexuális élete sokat javult mióta Courtney megjelent az életükben. Ráadásul a házimunkában is eggyel több segítő kéz van, és a gyerekekre is eggyel több szempár tud figyelni, vigyázni és játszani, így a hétéves Dario és a kétéves Anthony nagyon is jól járt. A ”család” minden tagja egyenlő a gyerekek szemében és a sikerük titka állítólag az ésszerű kompromisszumok meghozásának és a jó kommunikációnak köszönhető.









A családfő szerint fiai csak profitálnak abból, hogy még egy ember szeretetét élvezhetik. Ugyanakkor hozzátette, sokszor hallja a következőket: mekkora szerencséje van, hogy két nőt is megkaphat egyszerre, míg mások éppen ezért sajnálják, mármint hogy két nőt kell elviselnie egyszerre.

“A szerelem, az szerelem! Ne hagyd, hogy a társadalmi normák diktálják az életed” - vallja Matthew, aki szerint ő igenis boldogan igyekszik leélni az életét.