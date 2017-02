Alig feltűnő, hogy az operatőr rátapadt a versenyző vizes melleire – videó

Patricia Martinez egy olyan spanyol celebműsor versenyzője, ahol a hírességek a műugrótudásukat mutatják be. Erre profik tanítják be őket, kicsit hasonlít az egész az RTL Klub Szombat Esti Láz című korábbi műsorára.

Martineznek a beérkezésen kívül elég jól sikerült az ugrás, magas pontszámokat is kapott a zsűritől rá, de talán nem (csak) ezért lesz emlékezetes a műsor.

Az őt az értékelésnél rögzítő kameramant ugyanis valószínűleg megbabonázta Patricia mélyen dekoltált – és talán kissé át is tetsző – fürdőruhája. Olyannyira, hogy egyszer csak a versenyző fejéről teljesen leesik a kamera a mellekre, a hatásra pedig ráerősített az is, hogy Patricia a vizes haját is épp ott fogdossa, szorítva ki belőle a vizet.