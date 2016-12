Alig bír megmozdulni? Fussa le a karácsonykor begyűjtött kalóriákat!

Statisztikák szerint a karácsony alatt elfogyasztott hagyományos ünnepi menütől, ha nem- csak csipegetünk, átlagosan 1-1,5 kilót is hízhatunk. Ezt a rengeteg kalóriát nem árt valahogy ledolgozni, ha januárban szeretnénk beleférni a ruháinkba. Összeállításunkból megtudhatja, hogy sétával vagy kocogással mennyi idő alatt mozoghatja le a felesleget.









Halászlé – bajai és szegedi

Nagyon kevés dolog kell hozzá: bogrács, hal, víz, só, vöröshagyma és pirospaprika. Az utóbbi nagyon fontos része a jó halászlének, és csak a török idők után terjedt el nálunk, mint török bors. Az igazán finom halászlé többféle halból készül: pontyból, harcsából, csukából, kecsegéből vegyesen. A bajai és a szegedi alapvetően abban különbözik egymástól, hogy az előbbibe tészta is kerül. 1 tányér: 176 kcal 1 szelet kenyér: 189 kcal Összesen: 365 kalória Lassú séta: 118 perc Kocogás: 37 perc

Bejgli

A mákos vagy diós bejgli tradicionális magyar karácsonyi sütemény. A népi hiedelem szerint a diót a rontás ellen kell enni, a mák pedig gazdagságot hoz. Eredetileg Szilézia vidékéről származik, és Európában a XIV. század óta ismerik. Hozzánk osztrák közvetítéssel érkezett, és a XIX. század második felétől kezdett a karácsony ünnepi süteményévé válni. Magyar szakácskönyvben először 1830-ban jelent meg. 10 dkg mákos: 388 kcal 10 dkg diós: 425 kcal Összesen: 813 kalória Lassú séta: 260 perc Kocogás: 81 perc

Kocsonya

Minden európai nép konyhájában megtalálható fogás. Az első írásos említése egy 1395-ből származó francia receptkönyvben olvasható. Az ételek eltarthatóságának növelésére használták. A húsra öntött kocsonyásodott lé elzárta a levegőtől a húst, és ezzel a módszerrel néhány nappal tovább volt fogyasztható az étel. A kocsonyásodást a fejbôl, farokból, körömből és bőrkéből kioldódó kollagén okozza. 1 adag: (40 dkg): 132 kalória Lassú séta: 43 perc. Kocogás: 13 perc







Ne várja meg az új év első napját, már a két ünnep között kezdjen el mozogni!

Töltött káposzta

Kimondottan téli étel. A káposztás hús már a XVII. századi kéziratos szakácskönyvben is benne volt, és azt tartották, hogy enélkül még a szegény ember sem élhet. A töltött káposzta most ismert változata később alakult ki. Török hatásra terjedt el a Balkánon és nálunk is, de ott még szőlőlevélbe „csomagolták” a tölteléket. Mivel nálunk a káposzta elterjedtebb alapanyag, így inkább ezt használták. 1 adag (40 dkg): 576 kalória Lassú séta: 186 perc Kocogás: 58 perc

Véres és májas hurka Régi hagyomány, hogy disznóvágáskor töltött hurkákat illetve gömböcöket, disznósajtot készítettek. A májas és a véres mellett a tüdős is kedvelt volt. Őseink nem rizst, hanem egyéb kásaféléket, például árpát használtak a töltelék elkészítéséhez, paprikával, majoránnával fűszerezték. 15 dkg véres hurka: 451 kcal 15 dkg májas hurka: 460 kcal Összesen: 911 kalória Lassú séta: 294 perc Kocogás: 91 perc

Rántott ponty majonézes krumplisalátával

Bundázott sült már a középkori szakácskönyvekben is szerepelt. Az ürühús hagyományos arab elkészítési módja volt a lisztben, felvert tojásban és kenyérmorzsában meg­forgatása és kisütése. A rántott pontyhoz a hazai szokás szerint köretként krumplisalátát, majoné­zes krumplit vagy tört burgonyát szokás adni. 10 dkg hal: 194 kcal Krumpli (30 dkg): 576 kcal Összesen: 770 kalória Lassú séta: 248 perc Kocogás: 77 perc







© Vadnai Szabolcs

Ne feküdjük végig a hetet

– Legalább menjünk ki a családdal sétálni a friss levegőre, esetleg uszodába, wellnessbe, de ne feküdjük végig a hetet! – tanácsolja Katus Attila személyi edző, életmód-tanácsadó, hatszoros sportaerobik-világbajnok. – Nem muszáj, hogy ötfogásos legyen az ebéd, elég, ha három. A desszertet pedig inkább uzsonnára fogyasszuk el, ami a legjobb, ha túróból, gyümölcsökből készül. És az adagokra is figyeljünk oda!