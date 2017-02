Akár 7500 forintér miénk lehet a népszerű sorozat díszletének egy része – fotók

A katedrális című, nagy sikerű kanadai minisorozatból származó szobrokat árulnak az interneten. Körülbelül ötven al­kotást lehet megvásárolni, valamennyi a sorozatban szereplő dóm homlokzatáról való szentábrázolás. A szobrok ára 7800 forinttól egészen 78 ezerig terjed attól függően, hogy mekkorát akar megszerezni a vevő.







A XIII. századi román stílusú ócsai templomért odavolt Ken Follett

A katedrális Ken Follett könyvének adaptációja, amit 2009–2010-ben részben Ócsán és Fó­ton forgattak. A történet a XII. századi Angliában játszódik, a kor örökösödési háborúját, ha­talmi harcait, vallási viszályait eleveníti fel. Díszletként az ócsai kukoricaföldekre építettek mű­anyag katedrálisokat, a hirdetés szerint a szobrok anyaga is gyors kötésű hab, üregesek. Egy komplett középkori falut is felhúztak, még a lócitromszag is segített az 1100-as évek hangulatát felidézni. A filmben nem kisebb nevek szerepeltek, mint Donald Sutherland vagy a Le­gendás állatok és megfigyelésük főszereplője, Eddie Redmayne.







A szobrok gyors kötésű habból készültek, a műanyag katedrális homlokzatát díszítették

Ken Follett állítólag a román kori ócsai református templomért is odavolt, mivel éppen olyat képzelt el a sorozatba is, még ha nem is az lett végül a fő katedrális.