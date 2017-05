Ahelyett, hogy anyázik vagy verekszik, tegye azt, amit ez a női sofőr

Hétfőn egy motoros sisakkamerája rögzítette azt a felvételt, amelyen most többen is ámulnak - íja a The Sun magazin. A motoros szabályosan halad, amikor egy kanyarodó autós majdnem elcsapja. A motoros ügyesen kikerüli, majd visszamegy megnézni az autóst. Eddig a pontig mindenki azt gondolja, most jön a csihi-puhi.

A sofőr azonban, amint kiszáll, egyből elnézést kér, majd megöleli a motorost. Aztán megdicséri a reflexeit. Ezt követően elmondja, hogy nem látta jönni, pedig mielőtt kiment körbenézett. Aztán váltanak még pár szót. Egyre több ilyen esetről szeretnék beszámolni a jövőben. Akkor lennénk boldogok, ha magyar példa is lenne.