Agresszív, amikor iszik? Sajnáljuk, ennek köze sincs az alkoholhoz

Rossz hírünk van azoknak, akik viselkedésük miatt az alkoholt hibáztatták egy átmulatott éjszaka után. Egy új kutatás szerint az alkohol egyáltalán nem befolyásolja az ember személyiségét.

A Missouri Egyetem vizsgálata szerint gyakorlatilag alig változtat valamit az ember viselkedésén az alkohol, annak ellenére, hogy sokan hivatkozunk erre másnaposan. A Dr. Rachel Winograd által vezetett tanulmánynak 156 alanya volt, a vizsgálat egy úgynevezett öt tényezős modellel vizsgálták a jelentkezők személyiségét - írja a Mirror.









A résztvevők egy részletes kérdőívvel kezdték a vizsgálatot, ebben maguk nyilatkoztak arról, hogy hogyan viselkednek józan, illetve ittas állapotban. Ezek után meghívták őket az egyetemre, ahol alaposan felöntöttek a garatra, majd különböző feladatokat kaptak. Ezek tesztelték a viselkedésüket, hogy hogyan barátkoznak, játszanak vagy versenyeznek alkoholos befolyásoltság alatt.

Valójában egyetlen vizsgált személyiségjegy változott jelentősen azután, hogy berúgtak a jelentkezők, szinte kivétel nélkül extrovertálttá, vagyis nyitottabbakká váltak.

– Meglepő volt látni, hogy ilyen kevés változást találtunk az alkoholt fogyasztók jellemében a korábban megfigyeltekhez képest. A résztvevők arról számoltak be, hogy ők ittas állapotban mind az öt személyiségjegyben változást tapasztaltak, ám valójában jelentős eltérés csak a nyitottság terén volt fellelhető, az is pozitív irányba – jelentette ki Dr. Winograd, aki szerint ez azt is jelenti, hogy az agresszívebb viselkedés valójában alapból azok személyiségének a része, akik ezt az alkoholos befolyásoltságnak szeretnék betudni.