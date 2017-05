Aggódott a postás, ezért él ma is az idős néni

A postás ma már hősként kezelik a környéken, hiszen a kitartásának hála megmentette egy idős néni életét - írja az SWNS. Ha nem kopogtat agresszíven, akkor a nénivel végez a szívroham. Jeff Cooper ugyanis éppen küldeményt vitt Margaret Rhone házába, amikor meghallotta, hogy az idős asszony kutyája folyamatosan ugat, ezért aggódni kezdett.









Rhone először nem válaszolt a postás kopogtatására, ezért Cooper folytatta a dörömbölést az ajtón. Miután erre sem reagált a néni, nem állt le, folytatta. Tudta, az asszony egyedül él, így ha valami baja van, senki nem veszi észre és nem értesíti időben a mentőket.

Az asszony eközben egy karosszékben ült és azért nem nyitott ajtót, mert rosszul érezte magát. Ám a postás nem hagyta abba, ezért összeszedte magát azért, hogy kinyissa az ajtót. Cooper azonnal felismerte a tüneteket és hívta a 999-et és addig vigyázott is az asszonyra, amíg nem érkezett meg a segítség.









A 78 éves Rhone elmondta a lapnak, hogy fájt a mellkasa, szédült és izzadt is, ráadásul össze volt zavarodva, így nem is tudta mi történik körülötte. Az asszony orvosa azt mondta, elképzelni sem tudja mekkora szerencséje van, hogy valaki időben felismerte, szívrohama van. “Nem tudom elmondani mennyire hálás vagyok neki azért, hogy kaptam egy második esélyt az életre” - mondta Rhone, aki azért vállalta a nyilvánosságot, mert szeretné, ha a hősét más is ismerné.