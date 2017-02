Afrikában műtött betegeket a pécsi professzor

– A Magyar Afrika Társaság szervezésében utaztunk Malawiba, egészen pontosan Blantyre városába, ahol október 24-től november 8-ig dolgoztunk. Két hét alatt összesen negyvenhárom fül-orr-gégészeti nagy műtétet végeztünk el. Viszonyításképp: ez a helyi kórház közel féléves műtétszáma ezen a téren – mondta Gerlinger doktor a Borsnak. Az orvosi csapatnak azonban nem volt egyszerű dolga, az egészségügy ugyanis komoly hiányosságokkal küzd a tizenhatmilliós délkelet-afrikai országban.







A missziót sikeresnek ítélte Gerlinger doktor (kis képen), sok betegen segítettek a két hét alatt

– A helyiek barátságosak, azonban rendkívül nagy szegénység uralkodik. Mikor megtudták, hogy ott vagyunk, a betegek több településről szekérrel és gyalogosan is útnak indultak. A kórházban meglepetten ta­pasztaltuk, hogy a diagnózisok sok esetben egyáltalán nem stimmelnek, így új programot kellett felállítanunk. Furcsa volt az is, hogy nem ismerik a reggeli vizit fogalmát. A kórtermek puritánok, a műszerparkjuk is igencsak korszerűtlen volt. Kézi pumpás altatógépeket használtak, a fertőtlenítést pe­dig úgy oldották meg, hogy egy sterilizálókádba dobálták az eszközöket – számolt be a professzor. Hozzátette: olyan is elôfordult, hogy a Madonna által építtetett, szomszédos gyermekkórházban a munkások átvágtak egy vezetéket, így el­ment az áram, de az is megtörtént, hogy a műtőlámpa romlott el. A missziót mindezek ellenére rendkívül sikeresnek értékelte.







Malawiban Blantyre településre utaztak a magyar orvosok

– A mi orvosi csapatunk és a malawi kórház dolgozói is ko­moly tapasztalatokkal gazdagodtak. Örülünk, hogy segíthettünk a helyieknek, akik mindezért nagyon hálásak voltak. Mi pedig megtanultuk értékelni, hogy Pécsett remek körülmények között dolgozhatunk – zárta Gerlinger doktor.