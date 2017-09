A világ leglassabban eltelt 6 percét élte át egy család - drámai felvétel

Simon Lees és Chelsie Kennedy rohammentősök az Egyesült Királyság 11. legnagyobb városban, Coventry-ben - írja a Daily Mail. A munkájukat egy tévéstáb is kíséri, ugyanis dokumentumfilmet készítenek arról, miken mennek keresztül, és milyen esetekkel találkoznak, amikor dolgoznak. Az egyik ilyen történet annyira drámai és szívszorító volt, hogy be is került a lapokba.

A mentősöket egy olyan lakáshoz hívták, ahol az édesanya megszült és a kicsi szíve nem vert. Főhőseink azonnal megkezdték az életmentést, amíg a kisfiú apja és fiai a szobán kívül várták, hogy kiderüljön, életben marad e a család ötödik tagja vagy sem. A kismama a szobában feküdt, a gyermek a lábai közt volt, a köldökzsinórt még el sem vágták.

Az újszülöttnek mikor már 6 perce nem volt pulzusa, kétséges volt, hogy életben marad. Végül felsírt, és ezzel a hanggal 6 embernek okozott földön túli boldogságot. Mohamed - az apa - reakciói végig követi a kamera, így szinte azt érezheti a néző, ő is átmegy a családdal ezen az iszonyú hosszúnak tűnő 6 percen. “A legjobb dolgok egyike, amin valaha keresztülmentem” - mondta az eset után Chelsie Kennedy, aki hozzátette, szinte esélyük sem volt a halállal szemben.

A kisfiút Yasinnak nevezték el a szülei, aki ma már egy boldog és egészséges 4 hónapos, apja és anyja legnagyobb örömére. Mohamed saját bevallása szerint is lefagyott, ezért nem tudta magát hasznossá tenni. Yasinnak a mentősök először kiszívták az orrát és nyelőcsövét, hogy megtisztítsák a légutakat. Ezután kezdték meg az újraélesztést. 3 perc után már nem kap az agy elegendő oxigént, amellyel nagymértékben csökkenti kezd az esély a túlélésre.







Yasin 4 hónaposan, apjával

Yasin szerencsére felsírt, igaz, először eléggé gyengén tette ezt, de már ezzel is hatalmas örömet okozott mindenkinek a környezetében. Bár végre túl volt az életveszélyen a mentősök még takarót csavartak köré és dörzsölték a kis testét, hogy teljes mértékben visszatérjen az életbe. Amint tényleg megérkezett, el tudták vágni a köldökzsinórt.