A világ legdurvább idegmérgével ölték meg Kim Dzsong Un féltestvérét

Idegmérget találtak az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un féltestvére, a múlt héten meggyilkolt Kim Dzsong Nam arcán és szemén – adta hírül pénteken a malajziai rendőrség. "VX idegágensről" van szó – közölték.

A VX a legveszélyesebb idegméreg, amelyet harcászati céllal fejlesztettek ki. Szagtalan, borostyán színű olajszerű folyadék, amely a bőrön át szívódik fel, megakadályozza az idegi impulzusok továbbítását, és akár egy cseppje is perceken belül végezni tud egy emberrel. Spray formájában is lehet alkalmazni, vagy ételbe, italba rakva is hatásos. Az anyag belélegzés, elfogyasztás, bőrre vagy szemmel érintkezés esetén egyaránt végzetes.

Az anyagot hivatalos 1993-ban vegyi fegyverként betiltották, a malajziai rendőrség pedig most azt is vizsgálja, hogyan juthatott be az anyag Malajziába, bár nagyon kevés is elég volt belőle, hogy végezzen Kim Dzsong Nammal.

A rendőrség szerint a támadó tudta, hogy méreggel dolgozik, mert a támadás után azonnal elment kezet mosni. Egy másik nő, akivel Kim Dzsong Nam beszélt a reptéren szintén rosszul lett később.

A szakértők már másodszor vizsgálták meg alaposan Nam holttestét. Az első boncoláskor sem szívrohamra, sem tűszúrásra utaló nyomokat nem találtak, és tanácstalanok maradtak a halál okát illetően. Ugyanakkor szövettani mintákat küldtek laboratóriumi vizsgálatra, amelynek az eredménye még nincs meg. Ráadásul még Nam személyazonossága sem bizonyított: egyetlen családtagja sem jelentkezett azonosítására.

Csütörtökön egy Kuala Lumpur-i koreai étterem tulajdonosa azonban azzal állt elő, hogy olyan tányérokat és evőeszközöket küldött a dél-koreai nagykövetségre, amelyeken jó eséllyel fellelhető Nam DNS-e és ujjlenyomata. Az áldozat többször is megfordult az étteremben, és bár sohasem fedte fel, hogy ki ő, a vendéglős felismerte.

A gyilkosság pontos körülményei még mindig nem tisztázottak, de a legvalószínűbb, hogy Namot két nő mérgezte meg a Kuala Lumpur-i nemzetközi repülőtéren február 13-án, egy órával gépe indulása előtt. Kim Dzsong Nam a reptéren azzal kért segítséget, hogy két nő lespriccelte valamilyen folyadékkal, majd a kórházba szállítás közben meghalt.

A nőket – egy vietnamit és egy indonézt – őrizetbe vették a malajziai hatóságok, és több észak-koreai gyanúsítottjuk is van. Utóbbiak egyike szintén őrizetbe került, hárman – egy diplomata, az észak-koreai légitársaság alkalmazottja, valamint egy másik észak-koreai férfi – viszont még a gyilkosság napján elhagyták Malajziát, és valószínűleg visszatértek Phenjanba.