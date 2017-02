A vadászat számomra életforma - film is készült Adriennről

A láthatóan mindig energikus és közvetlen Lipp Adrienn széles mosollyal fogadta a Borsot a FeHoVa horgász-vadász szakkiállításon. Az Úrkúton élő csodaszép asszonyról már korábban is írt a Bors, amikor a híres amerikai bestselleríró, J. Alain Smith róla formálta meg egyik regényének főszereplőjét.

– Nemrég tértem vissza az orosz–mongol–kínai határ közeléből, ahol egy farkasvadászaton vettem részt. Mínusz 41 fokban jártunk a ragadozók nyomában, és az ötödik napon sikerült egy példányt terítékre hoznom. Arrafelé nagyon túlszaporodott a farkasállomány, sok gondot okozva a helybélieknek – mesélte Adrienn.







Nemrég jött haza egy szibériai farkasvadászatról

J. Alain Smith könyvének megjelenése után még jobban felgyorsult az addig is pörgős élete. Veszélyes kaland címmel film készült a könyvből, amelyben Adrienn játszotta a főszerepet. Amerikában nagy sikert aratott mindkét alkotás.

– A bevételt, egymillió dollárt (megközelítőleg 290 millió forintot) jótékony célra ajánlottuk fel, ezt még a New York Times is címlapon hozta – mesélte Adrienn. Idehaza is bemutatják a filmet valamelyik televíziós csatornán, de konkrétumot még nem lehet tudni.







A mínusz 41 fokos hidegben is csodás képek készültek róla. Kis képen: Ez a fotó jelent meg Adriennről a New York Times címlapján, miután 1 millió dollárt adományozott © Ürmös

Adrienntől – akit bája, kiállása miatt egy luxusóramárka még nagykövetének is választott – nem áll távol a jótékonykodás. A nemzetközi ismertség olyan kapcsolati tőkét hozott neki, amely komoly tervek megvalósítására sarkallta őt.

– Hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretném segíteni a taníttatását a kezdetektől egészen az egyetemi évekig. Első körben tíz fiatalt választanék ki, aztán a lehetőségekhez mérten bővülne a kör – avatott be minket terveibe az egykori szépségkirálynő.







Egy 60 milliót érő Holland and Holland puskával pózol © Végh István

A vadászokat ugyanakkor nem minden esetben kedveli a közvélemény, olykor támadások kereszttüzébe kerülnek.

– Úrkúton a családom teljes szimbiózisban él a természettel. A vadászat nem pusztán a lövés pillanatáról, hanem a természet szeretetéről, a vadállomány gondozásáról és a hozzáfűződő élmények sokaságáról szól. A vadászat számomra életforma – mondta Adrienn.