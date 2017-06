A tudósok állítják: a magyarok földönkívüliek

Nobel-díjas tudósok, írók hitték: a magyar olyan különleges nép, hogy származásuk biztosan nem evilági. Sokan vallják, hogy földönkívüli civilizáció teremtett minket.

Nobel-díjas tudósok, írók hitték: a magyar olyan különleges nép, hogy származásuk biztosan nem evilági. Sokan vallják, hogy földönkívüli civilizáció teremtett minket.

„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: az emberek és a magyarok„ – ez a híres sci-fi író, Isaac Asimovtól származó idézet kezdett terjedni a napokban az interneten, sok más tudós véleményével, akik a magyarok kozmikus származását firtatták. Enrico Fermi Nobel-díjas fizikus a negyvenes években beszélgetett erről magyar kollégájával, Szilárd Leóval, aki viccesen így ütötte el az izgalmas témát: a földönkívüliek itt vannak közöttünk, „csak magyaroknak mondják magukat”.







Asimov és Fermi © AFP

A nyelvünk a kulcs

Egy XIX. század elején dolgozó angol nyelvész, Sir John Bowring a nyelvünk eredetét kutatta, ám beletört a bicskája. Nehéz, túl sajátos logikájú nyelvnek találta. De már akkor kialakult szilárd szerkezete, amikor az európai nyelvek többsége még nem létezett. „Aki megpróbálja megfejteni ezt a nyelvet, az isteni titkot boncolgat” – vélte.

A kiválasztott nép

Népszerű összeesküvés-elmélet, hogy tízezer éve egy idegen faj érkezett a Földre, a szíriusziak. A Szíriusz a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga. Ők adták át néhány kiválasztottnak azt a tudást, amit ma a civilizáció alapjainak ismerünk. A matematika, a csillagászat, az építészet alapjait, hiszen az emberiség hihetetlen rövid idő alatt lépett túl a kőbalta technikáján. A palóc mitológia szerint a Csendes-óceáni Ataisz szigetén éltek őseink, Góg fehér hun és Magóg fekete hun törzsei, az Égi Atyák ott ereszkedtek le. Ők ruháztak fel minket a gondolattal, a gyógyítás, az auralátás képességével, általuk tudunk az energiagyógyászatról és a gyógynövényes orvoslásról.







Más a magyarok DNS-e, mint a többi Föld-lakó emberé © Thinkstock

Otthonunk a Szíriusz

A tavaly decemberben elhunyt ügyvéd, Grespik László vallotta: földönkívüli létünket génjeink igazolják. Erről tanulmányt is írt 1999-ben. „Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységén két-három csavarodása van, míg a magyarnak (és japánnak, akikkel távoli rokonok vagyunk) kilenc, ami megegyező a Szíriuszról a Földre jövő fény megcsavarodási számával. Ebből is származik a ma­gyar elme, lélek, szellem kivételes volta, kozmikus származása, a magyarok kiválasztottsága” – szögezte le. A Facebookon amúgy most is több aktív csoport működik, ahol a felhasználók szíriuszi élményeikről írnak.

Ön szerint is máshonnan jöttünk?

Németh Bálint:

Hallottam a Szíriusz-elméletről. Abban nem vagyok biztos, hogy pont abból a csillagképből érkeztek a magyarok, de nagyon valószínű, hogy mi egy idegen bolygóról jöttünk, hogy benépesítsük a Földet.







© Csányi Kriszta

Zalai András:

Én nem hiszek benne. Még abban sem hiszek, hogy a Földön kívül bárhol lenne valamilyen élet. Semmi nem bizonyítja ennek az ellenkezőjét.







© Csányi Kriszta

Kapcsolódó jegyzetünket itt találja.