A Trónok harca hősei is örömmel viselik Zsófi pólóit

– Egy szegedi barátnőm juttatta ki az ajándék pólókat a sorozat szereplőihez – Szász Zsófi maga is meglepődött, hogy mekkora sikert aratott a színészek körében a történet hőseinek ábrázatával nyomott viselet. A Trónok harca már a hetedik éve tartja lázban a fantasy imádóit, Zsófi sem szalasztott el egyetlen percet sem a filmsorozatból. A Pusztaszeren gyerekeskedő fiatal nő néhány kanyarral ugyan, de a rajzolásnál, a filmeknél kötött ki, az előbbivel egyre többet foglalkozik. Hivatalosan ugyan soha nem tanult rajzolni, de másfél évvel ezelőtt olyan irányt vett az élete, hogy akár ki is köthet a grafikánál.

– Mivel követem a sorozatot, a Trónok harca is megihletett, elkezdtem a figurákat rajzolgatni – meséli el Zsófi, hogyan is öltöztette fel a szereplőket. – Egy barátnőm a stábban dolgozott, aki több nyelvet is beszél, és egyébként az egykor Szegeden is játszó színész, Sinka Károly unokája – Zsófit ez a barátnője beszélte rá, hogy készítsenek olyan pólókat, amelyekre Zsófi grafikáit nyomják, majd ajándékozzák a Trónok harca sztárjainak. A színészek öröme még Zsófit is meglepte.

© Szász Zsófi







© Szász Zsófi







© Szász Zsófi







© Szász Zsófi