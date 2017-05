A tatabányai kettős gyilkosság fültanúja: Nem mered megtenni, öld meg!

Vezetőszáron és bi­lincsbe verve vezették a tárgyalóterem elé azt a 15 éves tatabányai fiatalt, aki a hétvégén brutális módon végzett két hajléktalan férfival. A személyiségi jogai miatt cikkünkben Gergelynek nevezett fiú láthatóan teljesen összetört. A kapucniját a fejébe húzta, nehezen viselte a nagy felhajtást. Az ATV kérdésére remegő hangon mindössze annyit mondott: egyedül követte el a gyilkosságokat, az áldozatokat látásból ismerte, tettét pedig nagyon megbánta.







A fiú láthatóan teljesen összetört, kapucniját fejére húzta, nehezen viselte a nagy felhajtást © Bors

A Tatabányai Törvényszék ennek fényében elrendelte a 30 napos letartóztatását. A döntés ellen a fiú és az ügyvédje fellebbezett, mivel azt szeretnék elérni, hogy az előzetesét ne büntetés-végrehajtási intézetben kelljen megkezdenie.

Úgy tudjuk, hogy Gergelyt az otthonából, ötéves kistestvére szeme láttára vitték el a rendőrök. A cipőjét tárgyi bizonyíték gyanánt elkobozták, így a bíróságra is papucsban érkezett. A tárgyalásra édesanyja is elkísérte, gyermekével azonban nem beszélhetett. Az asszony nyilatkozni nem akart, a folyosón ülve azonban annyit elárult: hisz fia ártatlanságában, azt pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy mindezt egyedül követte el.







A tini édesanyja (balra) hisz a fia ártatlanságában © Bors

Egyelőre nem zárható ki, hogy a fiúnak több tettestársa is volt. Időközben a rendőrök azokat a barátait is kihallgatták, akikkel a gyilkosság előtt bandázott. Ők szintén furcsállják a körülményeket. El tudják képzelni, hogy lehetett egy felbujtó. Ezzel cseng össze az is, hogy a gyilkosságok helyén és idején a Győri úton és a Reguly Antal téren is láttak több alakot elszaladni. Egy lakó állítja: az ablakon kinézve négy fiatalra lett figyelmes, akik üvöltöztek, egyikük pe­dig azt kiabálta: fogadjunk, hogy nem mered megtenni, öld meg!

Információink szerint az egyik szemtanút már ki is hallgatták. A rendőrség azonban egyelőre mást nem gyanúsít az ügyben. A fiú ügyvédje szerint védence tiszta tudattal ölte meg a hajléktalanokat. Tettéért akár 15 év börtönt is kaphat.