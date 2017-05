A szívbeteg Attila: Az orvosok tönkretették az életem – 30 milliót követel

Évek óta harcol az igazáért a hetvenéves Dányi Attila 2012 áprilisában vezetés közben rosszul lett. Szúró fájdalmat érzett a mellkasában, egyből tudta, hogy nagy a baj, így azonnal a legközelebbi kórházba hajtott.

– Korábban is volt már szívinfarktusom. Ezt egyből közöltem is az első orvossal, aki azonban eléggé lekezelően viselkedett velem. Elvégeztek néhány vizsgálatot, majd befektettek egy osztályra – emlékezett vissza Attila. Azt hitte, hogy – mint korábban – rögvest katéterezésre kerül sor, de ez elmaradt. Másnap reggel rájött, hogy valójában nem is az intenzíven, hanem az elfekvőben töltötte az éjszakát.







Dányi Attila: megrövídítették az életemet

– Rá egy nappal egy nővértől megtudtam, hogy az orvosok az én ügyemet tárgyalják. Nem tudtam mire vélni. A főorvos elvégzett rajtam egy szívultrahangot. Feszült volt, de nem mondta meg, hogy mi a baj – mondta. A súlyos károsodásra csak azután derült fény, hogy egy fővárosi kórházba szállították.

– A bal szívkamrám kétharmad részben elhalt. Majdnem összeestem a diagnózistól. Úgy feküdtem bent 43 órát, hogy fogalmuk sem volt az egészről. Ha négy órán belül elvégzik a katéterezést, megúszom. Az is kiderült, hogy az első kezelőorvosom egy rezidens volt. Az előírások szerint nem láthatott volna el, szakorvost kellett volna hívnia. Az intézményben ráadásul nincsenek meg a beavatkozáshoz szükséges feltételek, így át kellett volna szállíttatnia egy másik kórházba – fogalmazott Attila. Az állapota azóta rengeteget romlott. A teherbírása minimálisra csökkent, folyamatosan fullad, szívritmuszavarral küzd, és a vérnyomása is ingadozik.







Ha négy órán belül megkatéterezik a szívét, megússza az idős férfi. Viszont 43 óráig nem történt semmi – állítja Attila

– Megrövidítették az életemet, az orvosok szerint bármikor meghalhatok. Próbáltam megegyezni a kórházzal, de csak húzzák az időt. A leleteket is meghamisították, a rendőrség is vizsgálódott. Úgy döntöttem, hogy beperelem őket – közölte határozottan.

Attila harmincmillió forintot követel, ennyibe kerülne ugyanis egy amerikai, újfajta speciális beavatkozás, amely javíthatna a szíve állapotán.

Kerestük a kórházat az esettel kapcsolatban, egyelőre azonban nem válaszolt. Az ügyre visszatérünk.







Attila bal szívkamrájának kétharmada elhalt