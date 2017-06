A rendőrök tudják, kik követték el a londoni terrortámadást

Folytatódtak hétfőn az intenzív házkutatások London keleti városrészeiben a szombat éjjeli londoni merénylettel összefüggésben - írja az MTI. A rendőrség közölte: tudja, hogy ki volt a három merénylő, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha ennek közlése már nem jelent kockázatot a műveletre. A BBC-nek nyilatkozó Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka hozzátette továbbra is tizenkét ember van őrizetben. Őket vasárnap, a kelet-londoni Barking és Newham városrészekben elvégzett házkutatások eredményeként vették őrizetbe.







© AFP

Donald Trump eközben vasárnap este egy gálaeseten reagált a londoni merényletre. Ördögi mészárlásnak minősítette és kijelentette, hogy kormánya megvédi az Egyesült Államokat a terrorfenyegetésektől. Még aznap este beszélt is vasárnap telefonon beszélt Theresa May brit kormányfővel, és biztosította az Egyesült Államok rendíthetetlen támogatásáról.

Az olasz hatóságok is reagáltak a szombat éjjel történtekre. Új biztonsági rendszert dolgoznak ki a hatóságok a nyári hónapokra a több millió turista, valamint a nyári fesztiválokon, koncerteken és strandokon tartózkodó olaszok védelmére.Az intézkedések között szerepel, hogy az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíneken, például a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyeken teljesen lezárják a járműforgalom elől az utcákat és a tereket. Kiemelt figyelem kíséri az Olaszországban nyáron egymást követő mintegy 1700 koncertet, fesztivált és más tömeges programot.

Változtatnak az eddigi biztonsági gyakorlaton, és nemcsak a rendezvények helyszínét zárják le, hanem ezek szélesebb környékét is, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket, koncentrikus biztonsági kapukon keresztül, ahogyan ez már például a Vatikánnál is működik. A belügyminisztérium közlése szerint újabb helyszíneken állítanak fel mobil, vagyis akármikor elmozdítható úttorlaszokat, ahogyan ezt már a római Colosseumnál is alkalmazzák.

Mint ismert szombat este egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon. A jármű ezután a Borough Market piachoz hajtott tovább, ahol három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkkel a rendőrség végzett. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak.