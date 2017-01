A mozgássérült férfi állítja: Lerántott a vonatról a kalauz!

A mozgássérült Oláh Zoltán állítja, csúnyán elbántak vele a mezőtúri vasútállomáson, ahol egy kalauz rángatta le a vonatról. A férfi az engedéllyel használt biciklije miatt került megalázó helyzetbe.

– Szarvason élek, és Budapestre tartottam éppen, Mezőtúron készültem átszállni, amikor az eset történt – kezdi az elkeseredett férfi. – Gyakran megteszem ezt az utat, kezelésre járok fel, és eddig semmi problémám nem akadt. Most nagy nehezen eljutottam a vonatig, ahova megpróbáltam felszállni, de a kalauznő rámkiabált, hogy vigyem innen a biciklimet, majd megfogott, és visszarántott a lépcsőről. Majdnem hanyatt estem, akkorát rántott rajtam. Elmondtam neki, hogy miért van nálam a bicikli, de nem érdekelte, pedig engedélyem is van arra, hogy bárhova felszállhatok vele, akár az első osztályra is, hiszen erre támaszkodva közlekedem nap mint nap.







Oláh Zoltán és a kerékpár, amely miatt állítása szerint lerángatták a vonatról © Zsolnai Péter

Zoltán kétéves korában gyermekbénulás miatt vált mozgáskorlátozottá. Az egyik lába rövidebb, így magasítót hord a cipőjében, ami segíti neki a közlekedést. Ráadásul míg a jobb lába 43-as, a bal lába csupán 38-as méretű, mert az megállt a fejlődésben.

– Ez az eljárás nagyon megdöbbentett, és sajnos nem egyedi esetről van szó. A mozgássérült emberekkel szemben sokan érdektelenek. Tudom, hiszen sok sorstársammal be­szélgetek. De arra, hogy lerángassanak a vonatról, még én sem számítottam, megalázó helyzet volt, mély nyomokat hagyott bennem lelkileg – mondta zaklatottan Zoltán.







Itt, a mezőtúri vasútállomáson történt a megalázó incidens © MTI

Természetesen megkerestük a MÁV-ot, hogy értesültek-e az esetrôl és indítanak-e vizsgálatot az ügyben, de lapzártánkig nem kaptunk választ.