A meggyilkolt fiú haldokló anyja könyörgött az elítélt sorozatgyilkosnak

Hétfőn életét vesztette Ian Brady, aki az 1960-as években partnerével, Myra Hindley-vel összesen öt gyereket ölt meg. A sorozatgyilkosok évtizedek óta voltak rács mögött, Hindley még 2002-ban hunyt el 60 évesen, míg a férfi hétfőn, 79 évesen halt meg.

A páros férfi tagja súlyos elmebetegségekkel küzdött, ám ez sem tántorította el a nőt attól, hogy öt gyerekkel végezzenek együtt, mindegyiküket Manchester környékén tüntették el. A Moors-gyilkosságok elkövetői kegyetlenül megkínozták áldozataiakat, négyüket szexuálisan is bántalmazták, sőt, a per során bebizonyosodott, hogy még rögzítették is az egyik áldozat halálsikolyait, hogy később visszahallgathassák. Mindkettejüket életfogytiglani börtönre ítélték, Bradyt elmegyógyintézetben kezelték, annak falai között halt meg hétfőn.







Ian Brady és Myra Hindley

A férfi halála kapcsán előkerült egy néhány évvel ezelőtti felvétel, amely bizonyította, hogy a gyilkosságsorozat még mindig élénken él az áldozatok hozzátartozóiban.

A páros 1964. június 16-án csalta el a kis Keith Bennettet, aki éppen a nagymamájához sietett. A pár autóba ültette a mindössze 12 éves kisfiút, akit aztán kegyetlenül megkínoztak, és megöltek. A kisfiú anyja, Winnie Johnson közel ötven évig gyászolta fiát, 2012-ben viszont rákot diagnosztizáltak nála. A haldokló anya egy héttel halála előtt videóüzenetben könyörgött Bradyhez, hogy árulja el, hol temette el a kisfiút, hogy még életében leróhassa előtte kegyeletét.







A kis Keith Bennett

– Szeretném megtalálni Keith holttestét mielőtt meghalok. Rákos vagyok, nem tudom, mikor fogok meghalni. Azt akarom, hogy Brady megtudja, hogy beteg vagyok, és ha még van benne némi emberség, akkor elmondja, hogy hol van Keith – kérlelte a 2012-es videóban a nő a hétfőn meghalt sorozatgyilkost.